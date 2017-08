Az amerikaiak megint egy pocsék filmre kattantak rá

Az amerikai közönség egyre válogatósabb, az olyan elszúrt blockbusterek, mint A múmia vagy a Transformers: Az utolsó lovag, elhasaltak az Egyesült Államokban, de ha nincs választásuk, ők is megnézik az aktuális látványfilmet minőségtől függetlenül. Az augusztusi uborkaszezonban nem küldenek igazán fontos filmet moziba a nagy stúdiók, és konkurencia híján a gyengébbek is jól teljesítenek: múlt héten a Rotten Tomatoeson 7 %-on álló Az Emoji-film érdekelte a legtöbb embert a premierfilmek közül, a mostani hétvégén pedig A Setét Torony, ami 19,5 millió dollárral kaparintotta meg az első helyet.

A legújabb Stephen King-adaptáció blockbuster-mércével szerény költségvetésből, 66 millió dollárból készült, így valószínűleg megtérül a stúdió befektetése, és elkezdhetnek franchise-t építeni a szerintünk gyengén sikerült film köré.

A vártnál is jobban teljesített a Kidnap, amiben nem Liam Neeson, hanem Halle Berry gyerekét rabolják el, és a színésznő anyatigrissé változva levadássza a tetteseket. A közönség szereti, ha az Oscar-díjas színésznő bekeményít, négy éve 17 millió dollárral indított A hívás (Berry akkor telefonközpontosként segédkezett egy elrabolt tinédzsernek), a Kidnap pedig 10,2 milliót gyűjtött össze, ami még így is szép teljesítmény egy kis költségvetésű és nem túl jó kritikai fogadtatású filmtől.

Kathryn Bigelow új filmjére viszont nem voltak kíváncsiak az amerikaiak, hiába tudhatja soraiban John Boyegát, a Star Wars: Az ébredő Erő egyik főszereplőjét. Az 1967-es detroiti zavargásokról szóló Detroit mindössze 7,25 milliót hozott, így A bombák földjén rendezőjének nem sikerült az a bravúr, ami Christopher Nolannek, és nem tudta egy történelmi drámával becsalogatni a nézőket a mozikba a tomboló hőség elől. A Dunkirk viszont továbbra is megmozgatja az embereket, a hétvégén 17,6 millió dollárt hozott Amerikában, a nemzetközi bevételei ezzel már átlépték a 300 milliós határt.

Mindössze négy moziban mutatták be a Sicario és A préri urai írójának első rendezését, a Wind River-t, de 164 ezer dollárt hozott, és jó szájhagyomány alakulhat ki körülötte, amire szüksége is lesz Sólyomszem és Skarlát Boszorkány, vagyis Jeremy Renner és Elizabeth Olsen fagyos thrillerének, hogy jó számokat produkáljon. Nálunk szeptember 7-én kerül mozikba a film, amitől azt várjuk, hogy olyan zsigerig hatolóan feszült legyen, mint Taylor Sheridan első két thrillere, és akkor egy kicsit könnyebben fogjuk kiosztani az év bűnfilmjének járó titulust decemberben.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. A Setét Torony ($19,5 / $19,5)

2. Dunkirk ($17,6 / $133,5)

3. Az Emoji-film ($12,3 / $49,4)

4. Girls Trip ($11,4 / $85,4)

5. Kidnap ($10,2 / $10,2)

6. Pókember: Hazatérés ($8,8 / $294,9)

7. Atomszőke ($8,2 / $34,1)

8. Detroit ($7,2 / $7,6)

9. A majmok bolygója: Háború ($6 / $130,2)

10. Gru 3 ($5,2 / $240,7)