A terhes Juliette Binoche nem érdekli a magyarokat

Bár a mostani hétvégén a Sziget Fesztivál is távol tarthatta volna az embereket a mozikból, a magyaroknak visszajött a mozizási kedve. Ahogy az várható volt, itthon is tarolt az Annabelle 2, a Démonok között spinoffjának folytatása több mint 51 ezer nézőt tartott rettegésben. Ez a kezdés a legerősebb a franchise hazai történetében: a Démonok között 12 655, az Annabelle 22 211, a Démonok között 2 pedig 48 805 jegyet tudott eladni az első hétvégéjén.

Az évek során egyre többen megszerették a James Wan felügyelete alatt készülő és régimódi ijesztgetésekkel operáló horrorfilmeket, ráadásul az Annabelle 2-nek meglepően jó volt a híre, sejteni lehetett, hogy köröket fog verni a meglehetősen vérszegény első részre.

A kritikák már nem játszottak ekkora szerepet Az Emoji-film esetében: a legtöbb cikk vizuális környezetszennyezésnek minősítette az animációs filmet, nálunk mégis több mint 35 ezren voltak kíváncsiak rá, hogy milyen életet élnek a hangulatjelek az okostelefonjukban.

Az aktuális csajbuli megint hidegen hagyta a magyarokat, már a Csajok hajnalig is csalódást keltően nyitott (25 916 néző), de az Anyák elszabadulva még kevesebb embert érdekelt. Pedig a magyarok eddig szerették nézni a megvaduló mamákat, a Rossz anyák például közel 50 ezer nézőt vonzott az első hétvégéjén, az Anyák elszabadulva viszont kicsivel lecsúszott a tízezres nézőszámról. Igaz, most nem Scarlett Johansson és nem is Mila Kunis, hanem Toni Collette próbálta moziba csalogatni a nőket.

A lányával párhuzamosan teherbe eső Juliette Binoche még ennél is kevésbé mozgatta meg a magyarokat: a Bébibumm című francia vígjátékot közel 4 ezren tekintették meg a hétvégén, azaz előadásonként átlagban csupán 15-en váltottak rá jegyet.

A múlt hétvége két nyertese, a Minden, minden és A Setét Torony azonban megbízhatóan teljesített: több mint 20 ezren ültek be miattuk a moziba, ami azt is jelenti, hogy mi az amerikaiaknál kitartóbban nézzük ezeket a filmeket – a Baywatch-csal egyetemben, amit már több mint negyed millióan láttak nálunk.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. Annabelle 2: A teremtés (51 118 / 51 118)

2. Az Emoji-film (35 358 / 35 358)

3. Minden, minden (24 881 / 95 141)

4. A Setét Torony (20 035 / 62 797)

5. Baywatch (14 087 / 256 005)

6. Dunkirk (13 192 / 154 250)

7. Valerian és az ezer bolygó városa (11 319 / 124 635)

8. Gru 3 (12 586 / 532 449)

9. Anyák elszabadulva (9 869 / 9 869)

10. Pókember: Hazatérés (4 921 / 178 233)