A Pappa pia máris a Kincsem elé vágott

A moziforgalmazási gyakorlattól eltérően már kedden bemutatták Csupó Gábor zenés vígjátékát, és a Pappa pia két nap alatt 19 439 embert vonzott a mozikba. Ez magyar filmnél manapság kiugró eredménynek számít, a Kincsem-ért például 18 702-en fizettek az első két napon, és mindkét filmet rekordszámú moziban kezdték vetíteni (a Pappa piá-t 78-ban, a Kincsem-et 81-ben).

A Kincsem-et is egy kicsit korábban, egy szerdai napon küldték mozikba, mert március 15-ére időzítették a premiert, és úgy látszik, az előrehozott bemutató megint bejött a forgalmazóknak.

A nézőket az is a Pappa pia felé terelheti, hogy a héten nincs igazán erős vetélytársa a magyar filmnek. Hollywoodi blockbustert most nem mutatnak be, helyette gyerekanimációra (Egy kupac kufli, A mogyoró-meló 2), az örmény népirtás idején játszódó szerelmi sztorira (Az ígéret), francia krimire (K.O.) és vígjátékra (Raid – A törvény nemében), illetve a hazánkban nézőtaszító entitásnak számító Will Ferrell új komédiájára (A szerencse háza) válthatunk jegyet.

Hogy a Pappa pia meg tudja-e ismételni a csodaló diadalmenetét, az innentől kezdve azon múlik, hogy akik látták, mit mondanak róla az ismerőseiknek, és milyen szájhagyomány alakul ki a Duna-parti musical körül. Az utóbbi évek legnézettebb magyar filmjének számító Kincsem igazi közönségkedvenc lett, néhány mozi még mindig műsoron tartja március óta.