Özönlöttek a magyarok a Pappa piára a hétvégén

Már több mint 70 ezren látták, hogy mit ér zene nélkül Szabó Kimmel Tamás, továbbra is hasít a horror, és Will Ferrellt sem utáljuk már annyira, mint egykoron.

A Pappa pia nyerte a hétvégét a magyar mozikban, Csupó Gábor zenés vígjátékára több néző ült be (szám szerint: 70 658), mint a toplistán őt követő három filmre összesen. Ezzel az eredménnyel a Pappa pia lett a Vajna-korszak második legjobban nyitó filmje a Kincsem után, ami 23 héttel a bemutatója után még mindig fut a mozikban, és a mostani hétvégén is újabb 1 779 jegyet adtak el rá, az össznézőszáma pedig 433 880-nál tart.

Az idei év kiemelkedően erős a magyar filmek nézettsége tekintetében: a már említett Pappa piá-n és Kincsem-en kívül sikerrel ment a Brazilok című vígjáték és az Arany Medve-díjas Testről és lélekről is, de az 1945 című második világháborús, fekete-fehér drámára is sokkal többen ültek be, mint azt bárki remélhette.

Tavaly összesen 253 890-an váltottak jegyet magyar filmre, az idén ez a szám már 700 ezer felett van, és könnyen elmehet egymillióig is, hiszen még hátra van a Kondor Vilmos népszerű bűnügyi regénye alapján készült Budapest noir, illetve Antal Nimród várva-várt Viszkis-filmje, amihez pont ma reggel jött ki egy nagyon impresszív előzetes.

A mostani hétvégén megint megbizonyosodhattunk arról, hogy honfitársaink tartósan rákattantantak a horrorfilmekre: az Annabelle 2 másfél hét alatt begyűjtötte a százezredik nézőjét. Pár évvel ezelőtt még egyetlen horror forgalmazója sem mert volna ekkora sikerről álmodni, mostanában pedig lassan már sztenderdnek számít.

Van egy másik jelenség, ami sokáig hidegen hagyta a magyarokat, de aztán csak rákaptak, és ez nem más, mint Will Ferrell. A nagyra nőtt óvodásra hajazó amerikai komikus arca hosszú éveken át nézőtaszító jelként működött a plakátokon hazánkban, egy pont után már azokat a filmjeit sem küldték a mozikba itthon, amik Amerikában bombasikert arattak. Legújabb vígjátéka viszont a kevéssé lelkes kritikák ellenére is tisztességesen indult: több mint 20 ezer jegy fogyott A szerencse házá-ra.

A franciák jelenlegi legnagyobb vígjátéksztárját viszont csak nem akarja bevenni a gyomrunk. A hazájában minden idők második legnézettebb filmjét (Isten hozott az Isten háta mögött) író, rendező és főszereplő Dany Boon idei portékája, a RAID - A törvény nemében az év legnagyobb mozisikere Franciaországban, nálunk viszont mindössze 1 340-en voltak rá kíváncsiak négy nap alatt.

Körülbelül kétszer ennyien gondolták úgy, hogy megnézik, mit tud kihozni Christian Bale és Oscar Isaac az örmény népirtás témájából Az ígéret című nagyszabású produkcióban, ami Amerikában a költségvetése tizedét sem tudta visszahozni.

A múlt héten a mozikba került egy magyar rajzfilm is, az Egy kupac kufli, amit kábé annyian néztek meg a nyitóhétvégéjén, mint pár hónappal ezelőtt a Lengemesék-et.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. Pappa Pia (70 658 / 70 658)

2. Annabelle 2 - A teremtés (28 094 / 101 744)

3. A szerencse háza (20 781 / 20 781)

4. A mogyoró-meló 2 (19 518 / 21 883)

5. Az Emoji-film (18 409 / 70 635)

6. Minden, minden (11 313 / 119 058)

7. A setét torony (9 885 / 80 568)

8. Baywatch (7 775 / 269 659)

9. Dunkirk (6 772 / 166 895)

10. Valerian és az ezer bolygó városa (6 092 / 135 589)