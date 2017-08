Mayweather Schwarzeneggert is kiütötte

Csak a terroristák tudták annyira elriasztani a mozizástól az amerikaiakat, mint az unalom. middle on 1280 640

Siralmas hétvégét zártak az amerikai mozik: tizenhat éve nem váltottak olyan kevesen jegyet filmekre, mint most, és akkor az embereknek volt okuk otthon maradni, hiszen két héttel jártunk a szeptember 11-ei terrortámadás után. Ezúttal is történt katasztrófa, Texasban hurrikán tombolt, aminek köszönhetően több mozit is bezártak, de ez még nem lett volna elég ahhoz, hogy a tíz legnézettebb film kevesebb, mint 45 millió dollárt tudott összekaparni (a szeptember 21-23-ai hétvégén 38,7 millió dollárral zárt az első tíz film, de ebbe az inflációt nem számoltuk bele).

Az elemzők szerint a szombat esti Mayweather–McGregor meccs is sokakat távol tarthatott az aktuális filmektől, mert ezért a történelmi összecsapásért jó páran még a moziban is hajlandóak voltak fizetni, és a bokszmeccs a maga 2,4 milliós bevételével meg is szerezte a kilencedik helyet, és simán lekörözte a hétvége másik különlegességét, a Terminátor 2 3D-s bemutatóját.

De a bokszmeccs mellett sokkal többet nyomhatott a latban az, hogy nem került új blockbuster a mozikba, így a Sokkal több mint testőr könnyedén tartotta az első helyet a tízmillió dolláros keresetével. A premierek közül a balett-táncosnak készülő árvafiú és egy fiatal feltaláló barátságáról szóló Leap! nyitott a legjobban, a szinkronhangként Elle Fanningot és Dane DeHaant is felvonultató mese ötmillió dollárt kalapozott össze. Az újoncok közül a Birth of the Dragon szereplése is említésre méltó, de a 2,5 milliós kezdés elmaradt a várakozásoktól: az amerikaiak nem ájultak el Bruce Lee életrajzi filmjétől.

A stúdiók észlelték, hogy az augusztus végi holtszezont valahogyan ki kéne használni, és ezért jobban nyomták a már bemutott filmjeiket. A Wind River-t több mint kétezer moziban kezdték el játszani, és ez meg is hozta az eredményét, sokan nézték meg Elizabeth Olsen és Jeremy Renner nyomozását az indián rezervátumon, és az IMAX-termekbe visszaküldött Wonder Woman is megduplázta a múlt hétvégi bevételét, és a DVD-megjelenése utáni héten is képes volt 1,7 millió dollárt összehozni.

Tavaly a Vaksötét aratott meglepetéssikert az utolsó augusztusi hétvégén, és majdnem 25 millió dollárral nyitott, ez most se az újoncoknak (Robert Pattinson rohamtempójú thrillerét, a Good Time-ot alig nézték), se a régi motorosoknak (a 3D-ben vetített Terminátor 2 csak 560 ezer dollárt szerzett) nem sikerült megismételni. Külön sajnáljuk, hogy Aubrey Plaza és Elizabeth Olsen ironikus vígjátéka, az Instagram-generáció elé görbe tükröt tartó Ingrid Goes West mellett is elsiklottak a nézők, pedig nem kevés (647) moziban vetítették.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. Sokkal több mint testőr ($10 / $39,6)

2. Annabelle 2: A teremtés ($7,4 / $77,9)

3. Leap! ($5 / $5)

4. Wind River – Gyilkos nyomon ($4,4 / $9,8)

5. Logan Lucky – A tuti balhé ($4,4 / $15)

6. Dunkirk ($4 / $172,5)

7. Pókember: Hazatérés ($2,7 / $318,8)

8. Birth of the Dragon ($2,5 / $2,5)

9. Mayweather vs. McGregor ($2,4 / $2,4)

10. Az Emoji-film ($2,4 / $76,4)