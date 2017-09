Tíz éve nem volt ilyen pocsék nyarunk

Gyenge nyarat zárt Hollywood, az amerikaiak többsége nem mozizással töltötte a szabadidejét, az összbevétel el sem fogja érni a négymilliárd dollárt. 2006 óta nem kerestek ilyen kevés pénzt a nagy stúdiók, amiért a legtöbben a gyenge folytatásokat és az elhibázott franchise-indító filmeket (A Setét Torony, A múmia, Arthur király: A kard legendája) hibáztatják. A bevétel és a látogatottság is meredekebben esett, mint a tavalyi évben, és Hollywoodban csak azért nem tanácskoznak kétségbeesetten, mert a filmek nemzetközi teljesítménye ellensúlyozza a lesújtó hazai számokat.

A mostani – a munka ünnepe miatt – négynapos hétvégén is kevesen ültek be filmekre, talán azért, mert nem nagyon volt mire. Nagy bemutatót nem tartottak, a toplista így alig rendeződött át a múlt hetihez képest. Továbbra is Ryan Reynolds és Samuel L. Jackson akcióvígjátéka vonzotta a legtöbb nézőt, a Sokkal több mint testőr-nek még az a bravúr is összejött, hogy egymás után három hete vezeti a bevételi listát.

Igazán nagyot a Wind River tudott előrelépni, a két Bosszúálló, Elizabeth Olsen és Jeremy Renner indián rezervátumon játszódó krimije közel hatmilliót hozott a forgalmazójának, amire szüksége is volt a The Weinstein Company-nek, mert a évek óta rejtegetett Tulipánláz óriásit taknyolt az első hétvégéjén: Christoph Waltz, Dane DeHaan és az Oscar-díjas Alicia Vikander kosztümös szerelmi háromszögére csak 1,2 millió dollár értékben váltottak jegyet.

Ennél még egy negyven éves film is több embert érdekelt: egész sokan akarták megcsodálni, hogyan fest a Harmadik típusú találkozások digitálisan felújított formában, így Spielberg klasszikus sci-fije 1,8 millió dollárral zárta a hétvégét. A konkurencia hiányát látva a már kifutott nyári filmeket is sok moziba visszavitték, a Wonder Woman, a Nyomd, bébi, nyomd és a Verdák 3 is tisztes eredményeket hozott, a Gru 3 jövő héten pedig átlépheti az egymilliárdos álomhatárt. A Marvel is bezsebelt egy kis pénzt azzal, hogy IMAX-ben vetítette új szuperhős-sorozata első két részét, az Inhumans másfél millió dollárral gazdagította a képregénystúdiót.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. Sokkal több mint testőr ($10,2 / $54,9)

2. Annabelle 2: A teremtés ($7,3 / $88,9)

3. Wind River – Gyilkos nyomon ($5,8 / $18,2)

4. Leap! ($4,8 / $11,3)

5. Logan Lucky – A tuti balhé ($4,4 / $21,4)

6. Dunkirk ($4,1 / $178,7)

7. Pókember: Hazatérés ($3,6 / $324)

8. Az Emoji-film ($2,4 / $80,3)

9. Gru 3 ($2,3 / $257,8)

10. Girls Trip ($2,3 / $111,5)