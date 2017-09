Tom Cruise-t állig kokósan is imádják a magyarok

Nem tudnak ráunni Tom Cruise-ra a magyarok: egy éven belül a harmadik filmjét mutatták be a Jack Reacher: Nincs visszaút és A múmia után, de a Barry Seal: A beszállító-ra is özönlöttek az emberek. Mostanában akkor voltak sokan kíváncsiak a filmsztárra, ha egy bejáratott franchise-ban akciózott, a legjobban az ötödik Mission: Impossible és A múmia nyitott 54, illetve 52 ezer látogatóval, ellenben A holnap határa és az itthon nem a legnépszerűbb Jack Reacher 2 30 ezer embert sem tudott felállítani a foteljából.

A Barry Seal: A beszállító viszont majdnem olyan jól teljesített, mintha Ethan Hunt ereszkedett volna vissza a mozikba, és több mint 45 ezer honfitársunknak nyitotta meg neki a pénztárcáját, amit megértünk: mi is csíptük Tom Cruise-t lezser, önfényező pojácaként. De a jó eredményhez hozzájárult az is, hogy a múlt héten nem mutattak be más filmet, és a konkurencia hiánya is a kokaincsempész szélhámos, azaz Barry Seal karjaiba terelte a magyarokat.

Ezt leszámítva - friss premierek híján - ugyanúgy izgalmak nélkül telt a hétvége, mint Amerikában, a már bemutatott filmek jól tartották magukat, és a szokottnál kisebb arányban csökkent irántuk az érdeklődés. A Sokkal több mint testőr és a Pappa pia is több mint 20 ezer nézőt vonzott, A mogyoró-meló 2 és a Gru 3 iránt pedig ugyanannyi lurkó és szülő érdeklődött, mint a múlt hétvégén, ami nem rossz eredmény több hete futó filmektől.

A Marvel Budapesten is vetítette IMAX-teremben az Inhumans dupla nyitóepizódját – nem volt nagy a tolongás: kicsit több mint 600 rajongó nézett a moziban szuperhősös tévésorozatot –, azt viszont sajnáljuk, hogy a nyár végi amerikai bemutatók másik különlegessége, a digitálisan felújított Harmadik típusú találkozások hozzánk nem jut el.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. Barry Seal: A beszállító (45 350 / 45 350)

2. Sokkal több mint testőr (21 920 / 72 610)

3. Pappa pia (20 966 / 163 181)

4. A mogyoró-meló 2. (10 574 / 60 642)

5. Az Emoji-film (8 875 / 106 614)

6. Amityville: Az ébredés (8 050 / 25 770)

7. Annabelle 2: A teremtés (7 534 / 139 997)

8. A szerencse háza (7 058 / 51 895)

9. Logan Lucky – A tuti balhé (4 672 / 16 020)

10. Gru 3 (5 164 / 565 231)