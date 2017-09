Brutálnagyot kaszált Stephen King gonosz bohóca

Hervasztó eredménnyel zárult az idei nyár az amerikai mozikban, tavalyhoz képest például közel 15 százalékkal esett vissza a forgalom, de beszédes az is, hogy a nyár folyamán bemutatott 14 darab folytatás (ide számoljuk a remake-eket és a rebootokat is) közül csak három hozott be több pénzt, mint az előző rész (az Annabele 2, A galaxis őrzői 2 és a Pókember: Hazatérés).

Augusztus vége különösen ramatyra sikeredett, ezért mindenki úgy várta az Az című horrort, mint a messiást. Hogy Stephen King gyermekevő bohóca odatette magát, az nem kifejezés: minden előzetes várakozást bőven túlteljesítve 117,1 millió dolláros bevétellel indított a film. Ilyen elképesztően erős nyitást szeptemberben még egyetlen film sem produkált, sőt, még fele ilyen erőset sem (az eddigi csúcstartó a Hotel Transylvania 2 volt 48,5 millióval).

Ezzel az eredménnyel az Az lett:

minden idők legjobban nyitó horrorfilmje (az 52,6 millióval indító Parajelenségek 3-at győzte le nagyon)

minden idők második legjobban nyitó korhatáros filmje (a 132,4 millióval indító Deadpool után)

a harmadik legjobban nyitó idei film (A szépség és szörnyeteg és A galaxis őrzői 2 után, a Pókember: Hazatérés-sel holtversenyben).

A mindössze 35 millió dollárból készült film körülbelül fél nap alatt hozta vissza a gyártására fordított összeget, és Amerikán kívül is szépen muzsikál: 46 piacon beszedett még további 62 millió dollárt, így az összbevétele világszinten már 179 milliónál tart.

Örvendezhetnek a New Line stúdiónál, mert a mostani film Stephen King 1986-os népszerű regényének csak a felét dolgozta fel, és egy ilyen bombasiker után a már bejelentett folytatás garantáltan pénzesőt fog hozni.