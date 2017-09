A magyarok is durván rápörögtek a bohócos horrorra

A magyarok is az Az-ban találták meg az új kedvenc horrorjukat, a hétvégén több mint 82 ezren álltak sorban Stephen King iszonytató bohócánál egy kiadós paráztatásért. Horrorfilmnél ez kiugró sikernek számít, mostanában a legjobbak is 40-50 ezer nézőre szoktak szívbajt hozni első körben, mint mondjuk az Annabelle 2 (51 118), az Az viszont már az első hétvégén is 100 ezer nézőt vonzó szuperhősfilmekkel kezdett egy ligában.

Ehhez persze kellett az is, hogy az elmúlt két hétben kevés nagy bemutatót tartson Hollywood, és ne legyen igazi konkurenciája a horrorfilmnek. Az Az körül már az első előzetes kialakított egy hájpot, ami azt sugallta, nemcsak egy vérfagyasztó horrort, hanem egy hangulatos gyerekfilmet is kapunk, ami visszarepít minket a nyolcvanas évekbe, amikor Spielberg és társai lépten-nyomon ilyen filmekkel kápráztattak el minket. Ezt az ígéretet pedig a magyaroknál is pénzre tudta váltani a Stephen King-film, és majdnem annyi nézőt vonzott a hétvégén, mint a másik kilenc film együttvéve, amik 86 101 embert vettek rá a mozizásra.

A másik négy premierfilm nem is igazán jutott szóhoz, a Sicario és A préri urai írójának új krimije, a Wind River, és Sofia Coppola új filmje, a Csábítás sem találta meg igazán a közönségét, hiába játszottak bennük filmsztárok Nicole Kidmantől Colin Farrellen át Elizabeth Olsenig. Mindkettőt kevesebben nézték (kb. 7500-an), mint a Renegátok-at, a grafomán Luc Besson legújabb akciófilmjét (amit csak írt, de nem rendezett),valamint a belgák és franciák mesefilmjét, az Óriásláb fiá-t.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. Az (82 129 / 82 129)

2. Barry Seal: A beszállító (23 803/ 81 478)

3. Sokkal több mint testőr (11 219 / 89 459)

4. Pappa pia (10 446 / 179 220)

5. Renegátok (9 643 / 9 643)

6. Óriásláb fia (8 891/ 8 891)

7. Wind River – Gyilkos nyomon (7 482 / 7 482)

8. Csábítás (7 577 / 7 577)

9. Az Emoji-film (3 502 / 110 709)

10. A mogyoró-meló 2. (3 538 / 64 953)