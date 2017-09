A magyarok nem tudnak lehasadni a gyerekevő bohócról

Kétségkívül az új Stephen King-film az ősz egyik nagy slágere, az Az nemcsak Amerikában, de nálunk is elképesztően sikeres egy piros karikás horrorfilmhez képest. Kint minden idők legjobban nyitó horrorfilmje lett a 117,1 millió dolláros kezdésével, és a második hétvégére csak a felére csökkent iránta az érdeklődés, ami kifejezetten jó teljesítmény egy horrorfilmtől.

De ha bohócos horrorért kell rajongani, a magyarok még az amerikaiakon is túltesznek. Nálunk mindössze 16 százalékkal kevesebben ültek be az Az-ra a második hétvégéjén: az elsőn kicsit több mint 80 ezren, most pedig alig kevesebb, mint 70 ezren nézték meg a filmet. Lehet persze ezt is a komoly versenytársak hiányára fogni, de valószínűleg az a helyzet, hogy egyszerűen bejön az embereknek a film, és a szóbeszéd csak tovább fokozza az Az körül kialakult hájpot.

Aki könnyedebb szórakozásra vágyott, az Nancy Meyers lányát nézhette meg, ahogy anyja kottájából játszik, és egy negédes sztorival vezeti vissza Reese Witherspoont a romkomokhoz. Túl sok embert nem mozgatott meg az Újra otthon, de azért többen ültek be rá (17 521-en), mint a színésznő legutóbbi komédiázásaira, a Csábítunk és védünk-re (14 864) és a Kémes hármas-ra (16 382), amiben talán annak is szerepe lehet, hogy az HBO-n vetített sorozatban, a Hatalmas kis hazugságok-ban újra felfigyelhetünk rá Witherspoon tehetségére.

Michael Keaton és Az útvesztő-filmekből ismert Dylan O’Brien terroristaüldözős thrillere, az Amerikai bérgyilkos sem robbantott kasszát, még a harmadik hete futó Barry Seal-t is többen nézték nála. Tom Cruise vicces csempészfilmje és a Sokkal több mint testőr a múlt héten átlépte a százezres nézőszámot, a Fantasztikus utazás Óz birodalmába viszont nem tudta elszipkázni a nézőket a múlt heti mesefilmtől, az Óriásláb fiá-tól. Rossz hír, hogy a Bartók Béláról szóló és szimplán csak Bartók-ra keresztelt dokumentumfilm híre nem jutott el az emberekhez, és mindössze hétszázan váltottak rá jegyet, de a tévében majd talán ez a film is megtalálja a nézőit.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. Az (68 732 / 181 074)

2. Barry Seal: A beszállító (18 164 / 105 433)

3. Újra otthon (17 521 / 17 521)

4. Amerikai bérgyilkos (13 018 / 13 018)

5. Sokkal több mint testőr (9 105 / 101 830)

6. Óriásláb fia (9 313 / 19 284)

7. Pappa pia (7 633 / 190 171)

8. Renegátok (6 504 / 18 833)

9. Csábítás (5 696 / 17 257)

10. Wind River – Gyilkos nyomon (4 812 / 14 695)