Jennifer Lawrence iszonyúan feldühítette a rajongóit

Az amerikaiak értetlenül állnak Jennifer Lawrence új filmje előtt, Stephen King lufieregető bohócával viszont nem tudnak betelni.

Jennifer Lawrence a kritikusok után a nézőket is kiakasztotta. Az amerikaiak utálják az új filmjét, a reakciókat összesítő CinemaScore-on a legrosszabb osztályzatot adták az anyám!-nak, sokan a pénzüket is visszakövetelnék, ha lehetne. A legtöbben arra panaszkodnak, hogy nem azt kapták, amit vártak: ők egy Jennifer Lawrence-filmre ültek be, de Darren Aronofsky agymenését kellett végignézniük. Tény, hogy az anyám! reklámkampánya félrevezető volt, a Paramount igyekezett rejtélyes pszichothrillerként eladni a filmet, amiben olyan paráztatás folyik, ami csak a Rosemary gyermeké-hez vagy a Más világ-hoz hasonlítható.

De a félelemkeltés helyett az anyám! azzal foglalkozik, hogy kifejtse az alkotásról, az anyatermészetről és a bibliai értelemben vett teremtésről szőtt szimbólumrendszerét, amit sokan sekélyesnek találták, még többen pedig egyáltalán nem értettek. „Ha ki kell gugliznod egy film értelmét, miután hazaértél, akkor az a film kudarcot vallott” – írta egy csalódott néző a Rotten Tomatoeson, míg más arról panaszkodott, hogy nem kell Harvard-diploma az anyám! megértéséhez, annyira egyszerű a film metaforája.

A rendező sajátos módszerrel kapcsolódott be a film körüli párbeszédbe: előre leszólta azokat, akiket nem érint meg az alkotása. „Kérlek, nézzétek meg az anyám!-at a hétvégén. Ha nem tölt el rengeteg érzéssel a film, akkor nincs pulzusotok” – írta Aronofsky a Twitteren, és annyiban igaza volt, hogy a moziból vagy csodálkozva és meghatva, vagy - többségében - dühöngve távoztak az emberek. Mi a miskolci CineFesten láttuk az anyám!-at, de úgy látszik, az egész Filmklub halottakból áll, minket ugyanis hidegen hagyott az anyám!, hiába bogoztuk ki a szimbólumait.

Csalódást keltő a film bevétele is, mindössze hét és fél millió dollárt kapart össze az első hétvégéjén, hiába nyitott több mint 2300 moziban. Jó esetben is csak nullszaldósra fog kijönni a 30 millió dollárba (plusz marketingköltség) kerülő film, a rossz szájhagyomány miatt hamar kifuthat az amerikai mozikból, és csak a jobb nemzetközi – főként európai – szereplésben reménykedhet.

Az Indiewire azonban kisakkozta, hogy a film mindenképp megbukott volna. A stúdió két lehetőség közül választhatott: vagy sok moziban kezdik vetíteni az anyám!-at, és reménykednek, hogy a sztárok (Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, de legfőképp Jennifer Lawrence) beviszik rá az embereket (ez nem jött be), vagy pedig kisszámú moziban nyitnak, és a jó kritikákra és a szájhagyományra építve fokozatosan terjeszkednek, hogy a várakoztatás és a pozitív visszajelzések gerjesztette hájppal ültessék be a nézőket a filmre.

Az Indiewire szerint ez se jött volna össze, mert ebben az esetben nem tudta volna kihasználni a stúdió, hogy szeptember elején kisebb a konkurencia a mozikban (október elejére megérkeznek a nagyágyúk a Szárnyas fejvadász 2049-től a Kingsman 2-ig), másrészt a rossz visszajelzések megölték volna a film esélyeit. És az is aláásta volna a tervet, hogy az anyám! nem számíthat az idős korosztályra, akik általában sikerre viszik a fesztiválkedvenc presztízsfilmeket, mert Aronofsky víziója valószínűleg túl felkavaró, szabálytalan és sokkoló a konzervatívabb ízlésű nézők számára.

A hétvégét így megint Stephen King lufieregető bohóca nyerte az amerikai mozikban, az Az horrorfilmekhez képest jól tartja magát, egy hét alatt csak a felére esett vissza a látogatottsága (ez átlagos a legtöbb filmnél, de a horrorok iránt általában meredekebben csökken az érdeklődés). Továbbra is rekordokat döntöget az Az, ami két hét alatt minden idők legjobban kereső szeptemberi bemutatója lett Amerikában, ahol eddig 218 millió gyűjtött össze (világszinten pedig 371 milliót).

Az Amerikai bérgyilkos, egy mezei terroristás, CIA-s akcióthriller, ami az emberek Bourne-éhségét igyekszik csillapítani, szolidan kezdett, az első hétvégén megkeresett közel 15 millió dollárjával valószínűleg nyereséges lesz, de nem mutat olyan kirobbanó formát, hogy franchise-zá kerekítsék, mint azt a stúdió eredetileg remélte. Pezsgőt így inkább a Dunkirk és a Gru 3 alkotói bonthatnak: Nolan II. világháborús filmje az 500 milliós, a minyonok pedig az egymilliárdos összbevételi határt lépték át a múlt héten.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. Az ($60 / $218.7)

2. Amerikai bérgyilkos ($14.8 / $14.8)

3. anyám! ($7.5 / $7.5)

4. Újra otthon ($5.3 / $17.1)

5. Sokkal több mint testőr ($3.5 / $70.3)

6. Annabelle 2: A teremtés ($2.6 / $99.9)

7. Wind River – Gyilkos nyomon ($2.5 / $29.1)

8. Leap! ($2.1 / $18.6)

9. Pókember: Hazatérés ($1.8 million / $330.2)

10. Dunkirk ($1.3 / $185.1)