Nagy Ervin nem tudott harmadszor is kasszát robbantani

A Kincsem és a Testről és lélekről után épp egy vígjátékkal sült fel. A Kingsman viszont tarolt, és Stephen King bohóca is jól tartja magát.

Az amerikai papírforma érvényesült a magyar mozikban is: tódultak az emberek az új Kingsman-re (kritikánk), továbbra is sokan akartak rettegni a Krajcárostól, a Lego-film pedig szolidan alulteljesített a várakozásokhoz képest. A Kingsman-nek két év alatt sikerült megkétszerezni a nézőszámát – A titkos szolgálat-ot 27 (elővetítéssel együtt 33), Az aranykör-t már 51 ezren látták az első hétvégén –, ami azt jelenti, hogy a magyarok jobban rákaptak a brit kémek ökörködésére, mint az amerikaiak, hiszen az Egyesült Államokban csupán 3 millió dollárral keresett többet a Kingsman folytatása.

A Lego-filmekkel viszont a magyarokat is túladagolták, A Lego kaland óta 15, a Lego Batman után több mint 10 ezer nézőt veszítettek az ezúttal nindzsaként támadó játékfigurák, és a Ninjagó-ra már csak 22 500-an ültek be. Kissé csalódást keltett az aktuális cápás horror, a 47 méter mélyen is (kritikánk), aminek nem sok esélye volt érvényesülni az Az árnyékában, és ötezer nézőt sem szedett össze, pedig a szintén nulláról (vagyis nem franchise-filmként) induló, bár Blake Lively személyében legalább egy valódi sztárt felvonultató A zátony 21 206 nézővel nyitott.

Judi Dench sem a szentimentális húrokat pengető Viktória királynő és az Abdul-lal fog a listák élére törni, de az utóbbi időkben a Bond-filmek M-jeként akciózó színésznő még mindig jobban járt a korrektnek számító 7 781 nézővel, mint a magyar filmek, amiket messzire kerültek ezen a hétvégén

Nagy Ervinnek nem jött össze a mesterhármas. A kiemelkedően sikeres Kincsem, és az Arany Medve-díj, a magyar Oscar-nevezés mellett már közel 80 nézőt is begyűjtő Testről és lélekről után most a Hetedik alabárdos című vígjátéka került a mozika. 1509-en váltottak rá jegyet, amivel még az idei év leggyengébb magyar filmjét, A tökéletes gyilkos-t is sikerült alulmúlni.

A Hetedik alabárdos az elsőfilmeseket támogató Inkubátor Program első elkészült alkotása, amit egy magyar játékfilm átlagos költségvetésének a töredékéből forgattak le (a Filmalap 62 millió forinttal támogatta), és nem kapott igazán széleskörű bemutatót (jelenleg 18 mozi vetíti), de így is elszomorító, milyen kevés embert mozgatott meg Vékes Csaba színházi szatírája.

Két idei magyar film szedett össze nála kevesebb nézőt a nyitóhétvégén: a Vakfolt című amatőr akciófilm, amit igazából nem is kellett volna mozikba küldeni, és az Out, ami az abszurd, művészfilmes fogalmazásmódjával és a középkorú férfiak útkeresésével nem sok mindenkivel találta meg a közös hangot.

Az idei magyar filmek első hétvégi nézőszámai:

Kincsem - 72 089 néző Pappa Pia - 70 658 néző Testről és lélekről - 10 058 néző Brazilok - 13 199 néző 1945 - 7321 néző Lengemesék - 2646 néző Jupiter holdja - 2 252 néző Egy kupac kufli - 2 231 néző Kojot - 1 667 néző A tökéletes gyilkos - 1601 néző Hetedik alabárdos - 1509 néző Out - 1186 néző Vakfolt - 1003 néző

Az Ultrá-ra (kritikánk) még ennél is kevesebben (896-an) ültek be, de csupán négy moziban játszották, és több mozis elővetítése is volt, ezekkel együtt pedig 3 816 nézőnél tart. Simonyi Balázs remek futófilmjét hónapokkal ezelőtt leadta már az HBO, ezért a rendes moziforgalmazás inkább egy levezető kör a számára. De érdemes moziban megnézni ezt a dokumentumfilmet, mert úgy komponálták a fenséges görög tájról készült felvételeket, hogy ott érezhető át csak igazán, mennyire eltörpülnek benne a fizikai határaikat feszegető futók.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. Kingsman: Az aranykör (50 857 / 50 857)

2. Az (35 362 / 234 693)

3. A Lego Ninjago film (22 427 / 22 427)

4. Barry Seal: A beszállító (12 269 / 122 234)

5. Újra otthon (12 391 / 35 500)

6. Viktória királynő és Abdul (7 781 / 7 781)

7. Amerikai bérgyilkos (6 817 / 23 727)

8. Óriásláb fia (6 359 / 26 377)

9. Sokkal több mint testőr (5 316 / 109 374)

10. 47 méter mélyen (4 562 / 4 562)