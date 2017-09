A magyar szerelmesfilmen borzong már fél Európa

A Testről és lélekről hónapok óta nagy sikerrel szerepel a filmfesztiválokon, de a héten az is kiderült, hogy a külföldi közönség is kíváncsi rá. Európa most ismerkedik vele, milyen érzéki és okos Enyedi szabálytalan szerelmesfilmje, és úgy tűnik, a kritikusok után a nézők is odáig vannak érte. Átnéztük, hogyan szerepelt külföldön a Testről és lélekről, és közben azt is eláruljuk, milyen listán utasította maga mögé Jennifer Lawrence pszichothillerét és Stephen King bohócos horrorját az Oscar-nevezett magyar film.

A múlt héten az angoloknál, a németeknél, a svédeknél és a cseheknél is bemutatták a Testről és lélekről-t, és úgy tűnik, Enyedi Ildikó filmje nemcsak hazánkban, de a nagy európai piacokon is helytáll. Angliában tíz moziban vetítették, és 9035 fontot gyűjtött az első hétvégéjén, ami aprópénz a hollywoodi nagyokhoz képest, de jó kezdésnek számít egy kint relatíve ismeretlen magyar filmtől.

Elég, ha összevetjük Till Attila kerekesszékes vígjátékával, amit két hete szintén bemutattak az Egyesült Királyságban (a vicces Kills on Wheels címmel). A Tiszta szívvel egyáltalán nem mozgatta meg a briteket: több moziba küldték (10 helyett 14-be), mint a Testről és lélekről-t, de így is csak 1249 fontot keresett – 89 fontot mozinként –, ami azt jelenti, hogy a vetítéseken kongtak a termek az ürességtől.

Enyedi filmje viszont a németeknél is jól szerepelt, de ez nem olyan meglepő, hogy ott kezdte a diadalmenetét, amikor februárban megnyerte a berlini filmfesztivál fődíját. Németországban 83 moziban kezdték játszani, és az első hétvégén 14 902-en ültek be rá, majdnem 5000-rel többen, mint nálunk, ahol 10 058 embert vonzott első körben a film (igaz, nálunk jóval kevesebb moziban vetítették: hogy pontosan hányban, azt nem tette közzé a magyar forgalmazó).

A románoknál ugyanez a nézőszám már egy toplistás helyezéshez is elég volt: a szomszédunkban június végén küldték mozikba a Testről és lélekről-t, amire összesen 14 373-an váltottak jegyet, és ezzel minden idők második legnézettebb magyar filmje lett Romániában (az első hely a Saul fiá-é 24 786 nézővel). Ha most felszaladt a szemöldöke, és nem érti, miért nem nézik többen – legalább az erdélyiek – a magyar filmeket, arra is van válasz.

Romániában nagyon kevés magyar film jut el a moziforgalmazásig, a románokat valamiért nem érdekli a filmművészetünk (de a sajátjuk se: a román újhullám díjnyertes alkotásai is inkább külföldön népszerűek), Erdélyben pedig kevés a mozi és nagyok a távolságok, így pedig nehezített akadálypálya eljutni bármilyen magyar filmre.

A híre viszont mindenhol jó a Testről és lélekről-nek, a kritikák szinte kivétel nélkül pozitívak, a Rotten Tomatoeson jelenleg 96 százalékon áll. A legfontosabb angol filmes lap, a Sight and Sound a hét filmjének választotta, csakúgy, mint a Guardian, aminek a heti toplistáján olyan felkapott filmeket utasított maga mögé, mint az anyám! vagy az Az.

A Saul fia és a Mindenki Oscar-díja, és persze Enyedi Arany Medvéje óta érezhetően nagyobb figyelem irányul a magyar filmre, ezért is foglalkoznak velük kiemelten az olyan szaklapok, mint a Sight and Sound, amely októberi számában egyoldalas kritikát közölt a Testről és lélekről mellett a Tiszta szívvel-ről is.

Ilyet se láttam még; az e havi Sight&Soundban két magyar filmről is van egy oldalas kritika! pic.twitter.com/3BESMwKZNh — Onozó Róbert (@onozorobi) September 5, 2017

A nézőknek is nagyon tetszik a film – 81 százalékos a közönségátlaga a Rotten Tomatoeson –, és ez az arány csak javulni fog szerintünk, ha még több országban bemutatják. Októberben az oroszok, a skandinávok és a franciák szívét is kifacsarhatja a Testről és lélekről.

A Testről és lélekről európai mozibemutatói még az idén

Oroszország - október 12.

Norvégia - október 20.

Franciaország - október 22.

Spanyolország - október 27.

Dánia - november 2.

Finnország - december 29.

Van egy olyan érzésünk, hogy a francia cinefileknek még az angoloknál is jobban be fog jönni a lírai szerelmesfilm. A trailerükből ítélve ők is értékelni fogják Békés Itala pimasz humorát, és azt se felejtsük el, hogy már Enyedi Ildikó első filmjéért is lelkesedtek. Az én XX. századom mai napig az ötödik legnézettebb magyar film Franciaországban, pedig még 1990-ben mutatták be náluk. Azóta csak a Saul fia és a Magyar népmesék vonzott több embert a mozikba, mint Az én XX. századom, amit 41 731-en néztek meg.