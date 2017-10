A magyarokat nem érdekli, mi van a halál után

Nem hozták lázba az új premierek a magyarokat, a hétvégén továbbra is a Kingsman 2 és a bohócos horror volt az első számú sláger. Az Egyenesen át (kritikánk) a rendkívül negatív kritikák ellenére is megcsípte a harmadik helyet, és bár az Annabelle 2 50 ezer nézőjének a nyomába sem ért, de a másik nyári horrort, a szintén harmatos Amityville: Az ébredés-t (11 824) lekörözte a 16 527 nézőjével.

Mérföldkőhöz érkezett viszont a Pappa pia, a zenés vígjáték közel két hónap után túllépte a kétszázezres határt. A Testről és lélekről is szép, kerek nézőszámmal dicsekedhet a múlt hét óta: már több mint 80 ezren látták a filmet, amit a jövő évi Oscarra nevezünk. Ha csak nem nyer még egy rangos díjat, vagy nem válogatják be az Oscar szűkített listájára, nagyjából ennél a számnál fog megállapodni Enyedi filmje, amit hetente pár százan néznek meg a fővárosi művészmozikban. A Pappa pia elmenetelhet a 210 ezerig, az őszi hideg még 2 719 embert sarkallt arra, hogy a mozikban vágyódjon vissza a nyárba.

A nem túl jól sikerült magyar vígjáték, a Hetedik alabárdos végleg elvérzett, miután brutálisan nagy, 78 százalékos visszaesést produkált, és a második hétvégén már csak 300-an ültek be rá. Úgy látszik, nem alakult ki pozitív szájhagyomány a film körül, a mi tetszésünket sem nyerte el a vidéki színházak életét karikírozó szatíra. Az új magyar rajzfilm, a Salamon király kalandjai ennél kicsit jobban kezdett, több mint 3500-en nézték meg, mit tudnak az izraeliekkel összefogó magyar animátorok. Ez több, mint amit a szintén a gyerekeket megszólító idei rajzfilmek, a Lengemesék (2646) és az Egy kupac kufli (2 231) össze tudott hozni, de a közönségét valószínűleg a Salamon király kalandjai is a tévében fogja megtalálni.

A Tulipánláz és a New York-i afférok pedig talán ott se: a Weinstein fivérek évekig rejtegették Alicia Vikander és Dane DeHaan kosztümös románcát, de még a szexjelenetekkel felturbózott előzetes sem izgatta fel annyira a magyarokat, hogy 5700-nál többen váltsanak jegyet a Tulipánláz-ra. A New York-i afférok idáig sem tudott el, kb. feleennyien voltak rá kíváncsiak, hogyan zúg bele Pierce Brosnannel együtt a fia is Kate Beckinsale-be.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. Kingsman: Az Aranykör (31 095 / 94 265)

2. Az (18 597 / 261 593)

3. Egyenesen át (16 527 / 16 527)

4. A Lego Ninjago film (12 312/ 36 589)

5. Barry Seal: A beszállító (8 090 / 133 062)

6. Újra otthon (8 175 / 46 615)

7. Tulipánláz (5 710 / 5 710)

8. Viktória királynő és Abdul (5 570 / 16 191)

9. Óriásláb fia (4 237 / 31 098)

10. Sokkal több mint testőr (3 104 / 113 608)