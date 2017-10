Tom Cruise-t lezúzta a gonosz bohóc

Ilyet se nagyon látni Amerikában: a hétvégén hármas holtverseny alakult ki a mozikban, a vasárnapi becslések szerint az Az (kritikánk) pár százezer dollárt vert csak rá a Kingsman 2 és a kint most bemutatott Barry Seal: A beszállító 17 millió dollárjára, ez pedig azt jelenti, hogy Stephen King gonosz bohóca a premier óta eltelt négy hétből hármat a bevételi lista első helyén töltött.

Pezsgőzni így most is csak a bohócos horrort gyártó Warnernél fognak – pláne, hogy Németországban is a legjobban debütáló horror lett 11,6 millió dolláros kezdéssel –, Tom Cruise ugyanis karrierje egyik gyengébb kezdését hozta össze a drogfutáros thrillerrel. A Universal hosszú kifutásra számít, mert a kritikák és a nézői reakciók is pozitívak, de aggódniuk nem kell: Cruise továbbra is Amerikán kívül számít igazi húzónévnek, és ott már 64 millió dollárt összeszedett a Barry Seal-lel.

A Kingsman: Az Aranykör-rel (kritikánk) is hasonló a helyzet, otthon csak alulról súrolja az elvárásokat – tíz nap alatt kevesebbet hozott, mint a stílusos kémfilm első része –, de a külföldi piac helyrebillenti a mérleget, világszinten így már közel 200 millió dollárnál tart. Pedig a folytatással az amerikaiaknak kedveztek, a sztorit is áthelyezték hozzájuk, és az öltönyös angol kémek társszervezetével, a Statesmannel jó néhány amerikai sztárt hoztak be a történetbe (Channing Tatum, Jeff Bridges, Halle Berry).

Az Egyenesen át (kritikánk) egy újabb bejegyzés a teljesen felesleges remake-ek hosszú sorában, és ezzel az amerikaiak is egyetértettek, csak 6,7 millió dollárt fizettek ki az annak idején még Julia Robertsszel, Kiefer Sutherlanddel és Kevin Baconnel készült horror újrázására, amelyben orvostanhallgatók megállítják a szívüket, hogy megnézzék, mi vár rájuk a túlvilágon. Az új film kevesebb pénzből készült (19 millió), mint az 1990-es (26 millió) – talán mert Julia Robertsénél kevesebb gázsit kell fizetni Ellen Page-nek és Nina Dobrevnek –, de meg sem fogja közelíteni az eredetit Amerikában (63 millió), ami kultfilmmé vált az évek során.

Emma Stone és Steve Carell teniszfilmje is ezen a hétvégén nyitott sok amerikai moziban. Egyelőre nem kapták szét a Battle of the Sexes miatt a termeket, de aki megnézte, annak tetszett a film (a lehető legjobb osztályzatot kapta a nézői visszajelzéseket mérő CinemaScore-on), így lehet, hogy a 3,4 millió dollár mellé még jó párat gyűjt, ha sokáig műsoron tartják a mozik.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. Az ($17,3 / $ 291,1)

2. Barry Seal: A beszállító ($17 / $17)

3. Kingsman: Az Aranykör ($17 / $66,7)

4. A Lego Ninjago film ($12 / $35,5)

5. Egyenesen át ($6,7 / $6,7)

6. Battle of the Sexes ($3,4 / $4)

7. Amerikai bérgyilkos ($3,3 / $31,8)

8. Újra otthon ($1,7 / $25,1)

9. Til Death Do Us Part ($1,5 / $1,5)

10. anyám! ($1,4 / $16,3)