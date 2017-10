A Szárnyas fejvadász 2 fájdalmasan leszerepelt Amerikában

Az eredeti sem volt kasszasiker, a folytatásért sem kapták szét a mozikat.

Messze a várakozásokon alulteljesített a Szárnyas fejvadász folytatása. Az előzetes jegyvásárlások és az első napi eredmények alapján az elemzők azt várták, 50-55 millió dollárral fog nyitni a Magyarországon forgatott film Amerikában, ehelyett mindössze 31,5 millióval kellett beérnie. Ridley Scott másik klasszikus filmjének folytatása, az Alien: Covenant is hasonlóan szolid számokkal (36,1 millió dollárral) kezdett idén májusban, és azt a Fox stúdió végül csalódásként könyvelte el, pedig az a film százmillióba sem került, szemben az új Szárnyas fejvadász 185 milliós árcédulájával.

A Szárnyas fejvadász 2049 ígéretesen kezdett, a csütörtöki elővetítéseken a lelkes rajongók megtöltötték a mozitermeket, de úgy néz ki, elsősorban csak azokat tudta megszólítani a film, akik ismerték és szerették az eredetit. A Deadline kielemezte, hogyan számolta el magát a Warner a Szárnyas fejvadász 2-vel: a film valószínűleg azért nem fogja elérni a százmilliós észak-amerikai összbevételt sem, mert nem tudták vonzóvá tenni a fiatalok számára.

A stúdió annyira óvakodott a spoilerektől, hogy az előzetesekből nem derült ki, miről is szól a film, és a közel háromórás játékidő és a művészfilmes tempó is sokakat elriaszthatott. Az is összezavarhatta a népet, hogy a Szárnyas fejvadász számtalan verziója közül melyiket érdemes újranézni az új rész előtt (amúgy a 2007-es ún. végső változatot), és lehet, sokan nem akartak plusz kutatómunkát végezni, mielőtt elmennek a moziba szórakozni.

Az eredeti Szárnyas fejvadász sem volt kasszasiker a maga idejében, de az évek során kultstátuszra tett szert, és megsokszorozta a mindössze 32 millióra rúgó mozis bevételét. Lehet, hogy sokan az elképesztően látványos, de nekünk csalódást okozó folytatást is csak később fogják felfedezni maguknak, és még arra is megvan az esély, hogy a dél-koreai, a japán és a kínai közönség majd nyereségessé teszi a filmet.

A hét többi premierje közül az Én kicsi pónim: A film is a vártnál gyengébben muzsikált, bár a 8,8 milliós nyitás nem is olyan rossz, tekintve, hogy ez a mese kizárólag a kislányokat célozta meg. Nem robbantott kasszát Idris Elba és Kate Winslet ódivatú túlélőrománca, a Hegyek között, de a 10,1 millió dolláros nyitóhétvégi eredménye azért tisztességesnek mondható - két évvel ezelőtt a hasonló témájú, de több pénzből készült Everest sem kezdett sokkal jobban.

Tízes észak-amerikai toplista (zárójelben a hétvégi bevétel és az eddigi összbevétel millió dollárban):

1. Szárnyas fejvadász 2049 (31,5 / 31,5)

2. Hegyek között (10,1 / 10,1)

3. Az (9,6 / 304,9)

4. Én kicsi pónim: A film (8,8 / 8,8)

5. Kingsman: Az Aranykör (8,1 / 79,9)

6. Barry Seal: A beszállító (8 / 30,4)

7. A Lego Ninjago film (6,7 / 43,8)

8. Viktória királynő és Abdul (4,1 / 5,9)

9. Egyenesen át (3,8 / 12,3)

10. Battle of the Sexes (2,4 / 7,6)