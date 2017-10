A magyarok kíváncsiak voltak a Budapesten kódorgó Ryan Goslingra

Az amerikaiaktól többet vártunk, a magyarok viszont egész szép számban jelentek meg Harrison Ford és Ryan Gosling überlátványos sci-fijének premierjén.

Amerikában csúnyán alulteljesített a Szárnyas fejvadász Magyarországon forgatott folytatása (kritikánk), a stúdió által remélt és az elemzők által jósolt 50-55 millió dollárnak csak a kétharmadát kereste meg (31,5 milliót), nálunk viszont teljesen korrekt számokat produkált a kritikusok által körülrajongott, de a lassú tempójával és vékonyka cselekményével többeket is elriasztó sci-fi.

Az első hétvégén 45 080 honfitársunk rohant a moziba megcsodálni, milyen bámulatos képeket fényképezett Roger Deakins operatőr a klasszikus film második részéhez, ami persze jócskán elmarad az amerikai blockbusterek csúcsszámaitól, de például a szolidan kezdő Kingsman: Az Aranykör 50 ezer nézőjétől már nem annyira.

Az eredeti Szárnyas fejvadász mindig is kultfilm volt, nem a moziban csinált csodát, hanem az évek során, lassan fejtette ki a hatását és vonta bűvkörébe azokat, akik fogékonyak a szomorkás, filozofikus sci-fikre.

Kasszát nálunk sem robbantott Ridley Scott, amikor szinte napra pontosan hat évvel az amerikai premier után, 1988. június 24-én bemutatták Magyarországon a Blade Runner-t: összesen 415 564 honfitársunk ült be megnézni a nagyvásznon, hogyan vadászik replikánsokra Harrison Ford (persze addigra a legtöbben már láttuk nyolcszor hangalámondásos VHS-en).

Ennyi nézőt manapság csak a legnézettebb filmek gyűjtenek Magyarországon, a nyolcvanas években viszont egyáltalán nem számított kiugrónak: ugyanebben az évben az első Terminátor-t 808 300-an, a második Alien-filmet, A bolygó neve: Halál-t 879 118-an, Az utolsó csillagharcos-t pedig 716 347-en nézték.

A Szárnyas fejvadász-t inkább az olyan rétegsci-fikkel lehet egy lapon emlegetni, mint az HBO Westworld című sorozatához alapanyagot szolgáltató Feltámad a Vadnyugat, amin 385 220 magyar ámult a szocializmus végóráiban.

De említhetnénk a Tron-t is, amivel a Disney utat tört a számítógépes animáció világában, ám a számítógépek adathalmazában ragadó Jeff Bridges nem nyűgözte le az embereket. Egészen pontosan 185 308-an fizettek érte a mozipénztáraknál, a 28 évvel később készült folytatás pedig csak halkan puffant, amikor bemutatták 2010-ben: a Tron: Örökség mindössze 22 878 nézővel nyitott.

Ehhez viszonyítva már sokkal jobban mutat az új Szárnyas fejvadász 45 ezres első hétvégi jegyeladása, csak az a kérdés, mennyire tudtak ráhangolódni az emberek a meditatív hangulatú sci-fire, és az esetleges pozitív szájhagyomány meg tudja-e akadályozni, hogy meredeken csökkenjen Denis Villeneuve sci-fijének nézőszáma.

Egy magyar filmnek sikerült ezt a bravúrt elérni a múlt héten: a Salamon király kalandjai iránt csupán 13 százalékkal esett az érdeklődés, a régi Disney-meséket idéző rajzfilmre a második hétvégén is közel 3000-en váltottak jegyet. Ezzel pedig még a hét másik bemutatóját, a Borg/McEnroe című teniszdrámát is lenyomták a magyar animátorok (az idegeskedő Shia LaBeouf 1940 nézőt ültetett be a mozikba), de még az is lehet, hogy A négyzet című cannes-i fődíjast is, amiről egyelőre nem érkeztek nézettségi adatok.

A tízes nézettségi toplista (zárójelben a hétvégi országos nézettség és az eddigi össznézettség):

1. Szárnyas fejvadász 2049 (45 080 / 45 080)

2. Kingsman: Az Aranykör (20 392 / 122 871)

3. Az (12 984 / 279 103)

4. Egyenesen át (11 071 / 32 190)

5. A Lego Ninjago film (10 937 / 48 723)

6. Barry Seal: A beszállító Újra otthon (7 223 / 142 453)

7. Újra otthon (6 119 / 54 901)

8. Óriásláb fia (5 524 / 37 053)

9. Tulipánláz (4 456 / 12 394)

10. Sokkal több mint testőr (2 489 / 116 864)