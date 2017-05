Tarr Béla díszdoktori címet kap Gentben

Díszdoktori címben részesíti május 7-én a Genti Királyi Művészeti Akadémia és Konzervatórium (Royal Academy of Fine Arts & Royal Conservatory Ghent) Tarr Béla Kossuth-díjas filmrendezőt életműve elismeréseként - közölte az intézmény a honlapján.

A vasárnap esti díjátadó ünnepségen Wim De Temmerman, az akadémia dékánja mond laudációt. Az akadémia olyan nemzetközileg elismert művészeket tüntet ki díszdoktori címével, akiknek művészi megközelítése kapcsolatban van a kutatással és oktatással, és művészi munkáik ösztönzőleg hatnak a Genti Egyetem művészti iskolájának diákjaira és tanáraira.

A díjat korábban a Gilbert és George művészpáros, John Zorn zeneszerző és Salome Kammer énekes, színésznő, csellista is elnyerte. Az elismerést a világhírű magyar rendező személyesen veszi át Gentben.

A genti KASK moziban a hétvégén többször is műsorra tűzik Tarr Sátántangó című, 421 perces filmtörténeti jelentőségű alkotását. A vetítés alkalmából a rendező vasárnap egy pódiumbeszélgetésen is részt vesz.

Tarr Béla karrierje során kilenc nagyjátékfilmet rendezett, a berlini Ezüst Medve-díjas A torinói ló visszavonult a filmkészítéstől 2011-ben. Az utóbbi években Szarajevóban vezetett filmes iskolát, az idén januárban kiállítása nyílt az amszterdami EYE múzeumban Till the End of the World (A világ végéig) címmel, amihez forgatott egy új rövidfilmet is.