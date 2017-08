Megint diák-Oscarra jelöltek egy magyar filmet

Tavaly Kis Hajni került a legjobbak közé, az idén Freund Ádámot érte az óriási megtiszteltetés, hogy diák-Oscar-díjra jelölték a kisfilmjét. A Földiek című magyar sci-fi musical címe is ott olvasható az Amerikai Filmakadémia hivatalos honlapján közzétett listán.

A 26 perces kisfilm főhőse egy Ábel nevű kisfiú, aki a hóbortos, álmodozó apja és a szabálykövető anyja között őrlődik. A Földiek április elején elnyerte a Friss Hús rövidfilmfesztivál fődíját, a főszerepeit Cservák Zoltán, Györgyi Anna, Dimény Áron (Citrom Bandi a Sorstalanság-ban) és Rujder Vivien (Szilvi a Tóth János című tévésorozatban) játsszák.

Minikritikánk a Földiekről

Bukolikus hangulatú családi drámaként indul, de aztán hamar nyilvánvalóvá válik, hogy Freund Ádám fantáziája túlontúl is zabolátlan ahhoz, hogy azt be lehessen szorítani egy zsáner megszokott keretei közé. A Földiek fő erénye a váratlan húzásaiban rejlik, kétszer is padlót fogtunk a merész műfaji váltások miatt, aztán széles vigyorral vártuk, mivel tud még elvarázsolni ez a sci-fihez és pszichedéliához is bátran nyúló film. A film első csúcspontjánál azt gondoltuk, hogy Steven Spielberg rendezett volna ilyet, ha Mezőkövesdre születik, a második csúcspontnál pedig már nem gondoltunk semmit, csak boldogan lebegtünk az űrben. (Varga Dénes)