Török Ferenc filmje kapta a fődíjat Ausztriában

Tarol a fesztiválokon Török Ferenc filmje. Az 1945 közönségdíjat nyert a Berlinalén, Miamiban, Washingtonban, Jeruzsálemben, a budapesti Titanicon és San Franciscóban is, ahonnan a kritikusok díját is elhozta, most hétvégén pedig a Der neue Heimatfilm nemzetközi filmfesztivál fődíját nyerte el Freistadtban.

A 30. jubileumát ünneplő fesztivál olyan filmekre szakosodott, amik a szülőföld, az otthon és a haza témáit járják körül, a II. világháború utáni újrakezdésről és önvizsgálatról szóló 1945 hatvan film közül kapta meg a legjobb játékfilm díját, amit Török Ferenc és Szántó T. Gábor személyesen vett át a záróünnepségen.

Az 1945 külföldi karrierje ezzel még nem ért véget, csak Észak-Amerikában már negyven filmfesztiválra kapott meghívást, novemberben pedig az amerikai forgalmazó, a Menemsha Films New York-i és Los Angeles-i mozikban is műsorra tűzi Török Ferenc filmdrámáját. A legjelentősebb amerikai szaklapok, a Variety és a The Hollywood Reporter is elismerően nyilatkozott róla, úgyhogy reméljük, az 1945 megtalálja értő közönségét a nagyvárosi művészmozikban.

A Ragályi Elemér csodálatos képeiben elmesélt, fekete-fehér film a görög tragédiákat idézi, mindössze néhány óra leforgása alatt játszódik egy felbolydult kelet-magyarországi faluban, ahol mindenki a jegyző fiának esküvőjére készül, mikor felbukkan két zsidó a vasútállomáson, és a falusiak kénytelenek elszámolni a világháború alatt elkövetett bűneikkel.

Magyarországon április óta mintegy 35 ezren nézték meg a filmet, és néhány budapesti és vidéki mozi továbbra is műsoron tartja.