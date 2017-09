Az állampolgárt választották a legjobb szerelmesfilmnek

Vranik Roland filmje nyerte a várnai nemzetközi filmfesztivál nagydíját, az Arany Aphroditét a hétvégén Bulgáriában. Idén immár 25. alkalommal rendezték meg a szerelmesfilmek seregszemléjét a Fekete-tenger partján, a nagydíjat most először kapta magyar alkotás.

A Bolgár Filmközpont szervezésében 1993 óta rendezik meg a „Love is Folly”, azaz „A szerelem bolondság” címmel a szerelmesfilmek nemzetközi mustráját a tengerparti üdülővárosban. A seregszemle évről-évre mintegy kilencven játékfilmet vonultat fel, idén olyan remek filmeket vetítettek, mint a Lady Macbeth vagy a 6,9 a Richter-skálán, de látható volt a 81 éves Eleanor Coppola (Francis Ford felesége és Sofia édesanyja) játékfilmes bemutatkozása, a Heaven Can Wait is.

A versenyfilmek közül Vranik Roland (Fekete kefe, Adás) legutóbbi rendezését, Az állampolgár-t találta a legjobbnak a zsűri, amely amatőr színészekkel, minimalista eszközökkel és sok humorral mutatja be egy másik országba való beilleszkedés emberi oldalát. Az állampolgár világszerte szép sikerrel szerepel a filmfesztiválokon, a portugáliai Fantasportón a legjobb forgatókönyv díját nyerte el, majd a Cinequest filmfesztiválon a legjobb filmdráma díját Kaliforniában, Hágában pedig az egyetemisták zsűrije díjazta Vranik Roland filmjét a közelmúltban.