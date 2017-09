Guillermo del Toro új filmje nyerte a Velencei filmfesztivál fődíját

Guillermo del Toro The Shape of Water című filmje - egy nő és egy tengeri teremtmény kapcsolatának története - nyerte el a 74. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt szombat este.

A mexikói rendező a díj átvételekor hangsúlyozta: reméli, hogy győzelme arra inspirálja a fiatal rendezőket, hogy kitartsanak amellett, amiben hisznek.

"Az én esetemben ezek a szörnyek" - tette hozzá az 52 éves rendező, aki olyan filmeket jegyez, mint a Pokolfajzat vagy A faun labirintusa.

A velencei Arany Oroszlán komoly lökést adhat a hollywoodi díjszezonban a filmnek, amelyben a Sally Hawkins által alakított néma nő szerelmes lesz egy titokzatos tengeri teremtménybe, akit egy magas biztonsági fokozatú laboratóriumban tartanak fogva. Velencében sok nézőt meghódított a film merész műfaji elegye: egyszerre szörnyfilm, hidegháborús történet és időnként még musical is.

Hiszek az életben. Hiszek a szerelemben és hiszek a moziban - mondta Guillermo del Toro a díjátadó gála közönségének.

Izraeli rendező filmje nyerte a zsűri nagydíját

Az Annette Bening vezette zsűri 21 versenyfilm közül választotta ki a győztes filmet. A The Shape of Water olyan alkotásokat előzött meg, mint George Clooney Suburbicon - Egy kis szelet mennyország című filmje vagy Alexander Payne Downsizing című munkája.

A zsűri nagydíját Sámuel Máoz izraeli rendező Foxtrot című filmje kapta.A legjobb rendezőnek járó Ezüst Oroszlán-díjat Xavier Legrand francia rendező első nagyjátékfilmje, a Jusqu'a la garde nyerte, amely a fesztivál elsőfilmes díját is elvitte.

A legjobb színész a palesztin színházi veterán, Kamel el-Basa lett a libanoni Ziád Duejri L'Insulte című munkájában nyújtott alakításáért. A legjobb színésznő díját Charlotte Rampling vihette haza Andrea Pallaoro Hannah című filmjének címszerepéért.

A legjobb forgatókönyvért járó díjat Martin McDonagh Three Billboards Outside Ebbing, Missouri című feketekomédiája kapta meg, Warwick Thornton ausztrál westernjét, a Sweet Country-t pedig a zsűri különdíjával jutalmazták.

A legjobb fiatal színész a 18 éves amerikai Charlie Plummer lett Andrew Haigh Lean on Pete című filmjéért, amelyben egy magányos fiút játszik, aki összebarátkozik egy kifáradt vén versenylóval.

A világ legrégebbi filmfesztiválján Arany Oroszlán-életműdíjjal tüntették ki Stephen Frears brit filmrendezőt.