Egy jó poén már biztosan lesz a Baywatch-filmben

Míg mi a kanapénk kényelméből nézzük a focit és szürcsöljük a sört, egyesek az életüket kockáztatják, hogy senkinek ne essen bántódása a tengerparton. Hogy a fürdőzők békéjét semmi ne zavarja meg. Nem, ez nem A cápa megkésett reklámja, a kilencvenes évek örökbecsű vízimentős sorozata, a Baywatch moziváltozatához érkezett új tévészpot.

A poénra vett reboot előzetesében annyi a lassítás, hogy azt Zack Snyder is megirigyelné, ha nem fájdulna meg a szeme a sok színtől és napsütéstől: Hollywood legjobban fizetett sztárja, Dwayne Johnson lassítva emelkedik ki a vízből, Zac Efron mellizmai lassítva dagadoznak a napon, és még a szereplők is szóvá teszik, hogy szőke bombázó kollégájuk, C. J. Parker (Kelly Rohrbach) lassítva szalad a homokban.

Kelly Rohrbach lassítva szalad a Baywatch című filmben Forrás: UIP Dunafilm

Lesz bunyó, robbanás, lövöldözés, meg cameo Pamela Andersontól (ex-C. J. Parker), bár őt még mindig nem leplezték le. Kapunk cserébe egy jópofa poént, amikor ugyanis The Rock és Zac akcióra készen letépik a melegítőnadrágjukat, az utóbbinak elővillan a csillagos-sávos kisgatyája.

„A szabadságot hordom" – magyarázza a megbotránkozott társának, és ha már muszáj volt felmelegíteni ezt a bugyuta sztorit, legalább önironikus hangnemben teszik. Meglátjuk, lesz-e olyan szórakoztató, mint a 21 Jump Street – A kopasz osztag, amire az előzetes hajaz.

A balatoni vakációnkat július 13-án lesz érdemes megszakítani a Baywatch kedvéért, akkor mutatják be a magyar mozik a filmet.