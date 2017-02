Potyognak a kocsik az égből a Halálos iramban 8-ban

Az amerikaifutball-bajnokság döntőjéhez időzített rövid előzetesekben nem vesztegetik az időt a felvezetésre. Az új tévészpot elején gyorsan elmondják a Halálos iramban 8 nagy csavarját, vagyis azt, hogy Dominic Toretto hátat fordít a családjának, aztán már az összetört kocsiké, a látványos akcióké és a mókás beszólásoké a főszerep.

Az új rész főgonoszát Charlize Theron alakítja, ő bolondítja el annyira Vin Diesel karakterét, hogy a férfi egykori barátai ellen fordul. A többiek még a hetedik epizód gazfickójával (Jason Statham) is szövetkeznek, csak hogy megállíthassák a szőke nőt és a bűvkörébe került Torettót.

Jason Statham a Halálos iramban 8 című filmben Forrás: UIP Dunafilm

A Halálos iramban 8 (The Fate of the Furious) egyik csúcspontja alighanem Dwayne Johnson és Statham verbális ütésváltásai lesznek. „A szűk atléta miatt nem jut vér az agyadba” – cikizi a börtönből kihozott gonosztevő az izomkolosszust.

A szövegek mellett a tengeralattjárós üldözéses jelenet is észbontónak ígérkezik, amelyből most új részleteket is megmutattak. Szintén nem piskóta a toronyházból kihulló kocsik látványa. A járdáról nézve ez olyan lehet, mintha az égből potyognának az autók. A sorozat legújabb része április 13-tól lesz látható a magyar mozikban.