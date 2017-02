Mácsai Pál szájából meglepően szépen szólnak a német mondatok

Kijött az első előzetes ahhoz a német filmhez, amelyben fontos szerepet játszik Mácsai Pál. A röviddel a második világháború vége után játszódó az Egyszer volt Németországban világpremierje most pénteken lesz a berlini filmfesztiválon, ugyanazon a napon, amikor először vetítik le a rendezvényen Enyedi Ildikó Testről is lélekről című alkotását is, amelyben szintén feltűnik Mácsai.

Mácsai Pál – több híres német színésszel egyetemben – zsidó férfiként tűnik fel az Egyszer volt Németországban (angol címén: Bye Bye Germany) előzetesében. Ő az egyike annak az ügyeskedő társaságnak, amelynek a tagjai koncentrációs tábort túlélve pénzt próbálnak szerezni ahhoz, hogy Amerikába emigrálhassanak. A nemzetközi szereplőgárdával, német nyelven forgatott film egy második világháború utáni történetet mesél el, a világpremierjét a héten kezdődő berlini filmfesztiválon tartják. Mácsait most hallhatjuk először németül játszani.

A budapesti Örkény színház igazgatója egyedüli magyarként szerepel olyan ismert külföldi színészek mellett, mint Moritz Bleibtreu (A lé meg a Lola, Baader Meinhof Csoport, München) vagy Mark Ivanir (Schindler listája, Tintin kalandjai, Mr. és Mrs. Smith). Bleibtreu a csapatot vezető Dávidot formálja meg, akit egy amerikai hírszerző nő vesz üldözőbe, és próbálja rábizonyítani, hogy köze volt a náci bűntettekhez.

Mácsai Pál (balról a második) és az Egyszer volt Németországban szereplőgárdája Forrás: fabrizio maltese/Fabrizio Maltese

Az előzetesben Mácsai meggyötört, de új életre vágyó férfiként háromszor is megszólal. Először azt magyarázza, hogy a csapat egyik tagja a németek bűntudatára alapozza az üzleti taktikáját, majd a többiekkel együtt kérdőre vonja Dávidot, hogy mit rejteget előlük, miért szállt rá az amerikai nácivadász, végül azt mondja, a németek bizalmatlanok, különösen a zsidókkal szemben.

Bár Mácsai azt mesélte az Origónak, hogy a szerephez nem kapott kiejtés-tanárt, meglepően szépen szólnak a szájából a német mondatok, és ha hallani is bennük némi bizonytalanságot, semmi esetre sem az erős és tipikus magyar akcentust.

Mácsai Pál (balszélen) és az Egyszer volt Németországban című filmben Forrás: IGC Films

Az előzetesből az is kiderül, hogy a téma ellenére az Egyszer volt Németországban vígjátéknak készült, ami a rendező, Sam Garbarski korábbi munkáit (Irina Palm, A Rashevski tangó) ismerve csöppet sem meglepő. Bár elhangzanak benne olyan keményebb mondatok is, mint hogy “Mi vagyunk a zsidók bosszúja”, vagy “Csak a munkámat végzem” – “Ezt mondták nekem az SS tisztek is a tömegsír szélén” vagy “Hitler meghalt, de mi még élünk”, a film alapvetően életkedvet sugároz, és szórakoztatni akar.

Az Egyszer volt Németországban plakátja Forrás: IGC Films

A berlini premiert február 10-én tartják - pont azon a napon, amikor Mácsai másik új filmjét, a Testről és lélekről-t is először vetítik le a fesztiválon -, magyar bemutatóról egyelőre nincs hírünk.