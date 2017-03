Rémálomba kerül, aki Oroszországban kocsiba ül

Az elmúlt években rendkívüli módon elterjedtek az interneten a fedélzeti kamerával rögzített, orosz közúti baleseteket dokumentáló felvételek. A videók meghökkentőek és brutálisak, magas számuk miatt azt a képzetet keltik, hogy az orosz utakon bármi megtörténhet.

A fedélzeti kamera használata a biztosítók miatt terjedt el Oroszországban, sokszor csak úgy voltak hajlandóak fizetni, ha a vezető videóval is alátámasztotta az állítását. Ezek a felvételek sokszor online is elérhetőek, és hatalmas nézettséget érnek el a videómegosztókon. Dimitrij Kalasnyikov egy évet töltött a videók összevágásával, és egy bő egyórás dokumentumfilmet állított össze belőlük.

A The Road Movie előzetese nem vesztegeti az időt felvezetéssel, rögtön egy rémálomba illő jelenetet láthatunk, egy kocsi gomolygó füstben, egy lángoló erdő közepén próbál haladni az úton. Később aztán több brutális karambol miatt hüledezhetünk, és a teljes filmben egy becsapódó meteort is láthatunk majd.

A rendezőt a balesetek mellett a vezetők és az utasok viselkedése is érdekelte. A bizarr helyzetek ellenére a legtöbb ember megőrizte a nyugalmát. A The Road Movie világpremierjét az amszterdami dokumentumfilm-fesztiválon tartották, ahol a legtöbb néző azt pedzegette, hogy az oroszok tényleg olyanok-e, mint a filmben. Kalasnyikov igennel felelt, szerinte tükrözi az orosz mentalitást az alkotása. A The Road Movie témája Oroszország – mondta el a rendező, és Gogolt idézte, aki szerint két nagy szerencsétlenség sújtja az országát: az utak és a hülyék.

A filmet Amszterdam után az amerikai True/False fesztiválon is bemutatták, a legfrisebb hír szerint pedig már forgalmazója is van a The Road Movie-nak a tengerentúlon. Az Oscilloscope valamikor 2017-ben tervezi bemutatni a filmet az amerikai mozikban – írta a Variety. Magyarországon arra látunk esélyt, hogy valamelyik fesztivál programjában tűnjön fel a The Road Movie.