A Star Wars hőse körül lángba borul egy város

Kathryn Bigelow az utóbbi egy évtizedben csupa olyan filmet forgatott, amelyek az amerikaiakat leginkább foglalkoztató kérdéseket járták körbe. A bombák földjén az iraki háború poklába vitte be a nézőt, a Zero Dark Thirty az Oszam Bin Laden utáni hajszát dokumentálta, legújabb rendezése, a Detroit pedig hiába egy ötven évvel ezelőtti eseményt elevenít fel, az északi iparváros 1967-os, hadiállapotra emlékeztető zavargásai egy ma is húsba vágó társadalmi problémára, a különböző etnikumok közötti feszültségekre ívják fel a figyelmet.

A Detroit első előzetese tele van félelemmel, dühvel és kaotikus akciójelenetekkel, nagyon úgy tűnik, hogy az Oscar-díjas rendezőnő ismét egy intenzív, a nézőt az események középpontjába teleportáló akciófilmet rendezett. Mi is átérezhetjük majd azt a rettegést, amit egy random emberekre célzó mesterlövész okozhat, és azon is izgulhatunk majd, kinek durran majd el előbb az agya, a városba rendelt katonának vagy a falhoz szorított civilnek.

A detroiti zavargások öt napig tartottak és negyvenhárom áldozatot követeltek. Kathryn Bigelow-tól reális elvárás, hogy ne csupán emléket állítson a sajnálatos eseményeknek, de mindezt egy feszültségtől szétrobbanó akciófilm keretei között tegye meg, és a múlt dokumentálása mellett közvetett módon a jelenkor eseményeire is reflektáljon.

A film főszerepében a Star Wars új trilógiájából ismert John Boyega látható. Egy helyi rendőrt alakít, aki közvetítőként próbál fellépni az egymást bizalmatlanul méregető afroamerikai többségű lakosok és a messziről a városba vezényelt katonák között. A Detroit-ot augusztus 4-től lehet majd megnézni az amerikai mozikban, magyar premierről egyelőre nem tudunk információval szolgálni.