A Transformers 5-ben Artúr király együtt harcol a robotokkal

Már a Transformers: Az utolsó lovag eddigi előzeteseiből is sejthető volt, de a legújabb kedvcsinálóból már egyértelműen kiderül, hogy a Transformersek és az emberek történelme legalább ezer éves múltra tekint vissza. Már a lovagkorban is együtt harcoltak, alighanem Artúr király és a kerekasztal lovagjai is az autobotokkal együtt indultak csatába.

A sorozat ötödik részének nem az alternatív történelemóra lesz az egyetlen váratlan húzása, az emberiség eddigi jótevője, Optimus Prime immáron nem a Földet védelmezi, hanem a bolygó elpusztításán dolgozik. „Ahhoz, hogy a világom megmaradjon, a tiéteknek el kell pusztulnia” – mondja el az előzetesben pálfordulása okát.

A kedvcsinálót a szokásos megalománia és romboláspornó jellemzi, de azt azért mindenképpen ki kell emelni, hogy ebben a Transformers-filmben szokatlan módon a kard lesz az egyik leggyakrabban előkerülő fegyver. A Föld megmentéséért Mark Wahlberg ezúttal egy angol lorddal (Anthony Hopkins), egy csinos oxfordi professzorral (Laura Haddock) és egy vagány utcagyerekkel (Isabela Moner) fog össze.

A Transformers: Az utolsó lovag június 22-én érkezik meg Magyarországra.