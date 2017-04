Budapesten akciózik az ifjúsági Jason Bourne

A csalódást keltő legutóbbi rész után úgy tűnik, hogy Jason Bourne többé már nem tér vissza a filmvászonra, ez azonban nem jelenti azt, hogy rideg szuperkém nélkül fogunk maradni a mozikban. Az American Assassin Vince Flynn azonos című bestsellerén alapul, és Mitch Rapp CIA-ügynök életének korai szakaszával ismertet meg. Az első előzetesből egy traumatikus múltú férfi portréja rajzolódik ki, akit miután a terroristák megölték a barátnőjét, csak a bosszú éltet, és erre a gyűlöletre építve szervezi őt be a CIA.

Az American Assassin a megvalósításában is a Bourne-sorozatot idézi meg: nem elég, hogy itt is van egy múltjával küzdő főhős, a zaklatott kameramozgás és a komoly, humort teljesen nélkülöző hangvétel is azt sejteti, hogy Paul Greengrass filmjei inspirációul szolgáltak Michael Cuesta rendező számára, aki amúgy a hasonló tematikájú Homeland című sorozat több részét is jegyezte.

Rappet a Teen Wolf című tévésorozatból és Az útvesztő című tini sci-fi-szériából ismert Dylan O’Brian játssza, aki ezzel a filmmel akarja bebizonyítani, hogy komolyabb feladatokra is alkalmas, mint hogy kamaszok ízlésének megfelelő produkciókban szerepeljen. A tanítómesterét Michael Keaton (Birdman, Spotlight), az ellenfelét pedig Taylor Kitsch (John Carter, Csatahajó) játssza el.

Az American Assassin-t több országban, többek között Budapesten is forgatták, tavaly novemberben jelentek meg arról cikkek, hogy O’Brien Magyarországon tartózkodik. A tengerparti részeket Thaiföldön forgatták, de római helyszínt is kiszúrtunk az előzetesben.

Az American Assassin kemény és elkeseredett hangvétele felcsigázott minket, kíváncsian várjuk, hogy O’Brien van-e olyan jó színész, hogy érdekessé tegye számunkra Rapp személyes drámájában. Flynn egy egész könyvsorozatot írt róla, ha az American Assassin beváltja a hozzá fűzött reményeket, további részek is követni fogják ezt a filmet.