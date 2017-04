Ez az apáca a legvadabb szexben is benne van

Felejtse el a rémes Nagyfater elszabadult, Aubrey Plaza idén két merész és meghökkentő filmmel készül elkápráztatni minket. Szexéhes apácaként késsel megy az ágyba, és ez még a szelídebb szerepe. Az Ingrid Goes Westben teljesen bekattan, és egy Instagram-sztárt kezd el zaklatni.

Aubrey Plazát a legtöbben a Nagyfater elszabadul-ból ismerik itthon, ő volt az a gerontofil egyetemista, aki ágyba bújt Robert De Niróval. Nem szabad azonban egy rémes film alapján megítélni: a Városfejlesztési osztály című kultikus tévésorozat szereplőjeként szerzett magának hírnevet, aztán pedig amerikai függetlenfilmekben játszott jellemzően durcás és zárkózott fiatal nőket, a Kockázatos túra című sci-fi-vígjáték a kedvencem tőle, amelyben egy időutazásról szóló apróhirdetés feladóját keresi fel.

Felejtsük is el gyorsan a Nagyfater elszabadul-t, és nézzük meg inkább azt, hogy a legutóbb a Légió című szuperhősös sorozatban brillírozó színésznő milyen filmekkel lep meg minket az idén. A The Little Hours című apácás vígjátékot és az Ingrid Goes West című drámát egyaránt a Sundance filmfesztiválon mutatták be januárban, és most már előzetes is van mindkettőhöz.

A The Little Hours a hetvenes években virágzó nunsploitation nevű műfaj rendkívül szórakoztató feltámasztásának tűnik. A vígjáték főhősei apácaruhát viselnek, de csupa olyan dolgot művelnek, amit nem várnánk olyan nőktől, akik szűzi életmód, a katolikus egyház tanításai mellett kötelezték el magukat.

Úgy káromkodnak, hogy arra még egy kocsmában is felkapná az ember a fejét, és a szexben sem ismernek határt. Az apácák egymással és az új szolgálófiúval is összebújnak, Aubrey Plaza még egy kést is előkap az ágyban.

Plaza mellett Alison Brie és Kate Micucci is pajzán apácákat játszik, John C. Reilly papként, Nick Offerman pedig főúrként próbál rendet tartani ebben a középkorban játszódó, pucérkodással és káromkodással teli vígjátékban.

A színésznő másik új filmjén, az Ingrid Goes West-en már jóval kevesebbet fogunk nevetni. Ebben egy labilis idegállapotú nőt játszik, aki teljesen rákattan a közösségi média egyik sztárjára (Elizabeth Olsen), és zaklatni kezdi őt.

Mindenkinek vannak olyan ismerősei Facebookon, akik a posztolt képeikkel úgy állítják be magukat, hogy tökéletesebb már nem is lehetne az életük. Ebből van elege az Ingrid Goes West címszereplőjének a dráma első előzetesében, és magából kikelve tör rá az egyik ismerősére az esküvője kellős közepén. Dühét persze az is táplálta, hogy nem hívták meg a lagzira.

Indulatos, meghökkentő, internettel kapcsolatos függőségeinket előtérbe állító drámának tűnik az Ingrid Goes West, amelyben a barátnő lefújása paprikaspray-jel csak a kezdet, a címszereplő egyre őrültebb dolgokra ragadtatja el magát.

A The Little Hours-t június 30-án, az Ingrid Goes West-et augusztus 4-én mutatják be Amerikában. Magyar moziforgalmazásra sajnos minimális esélyt látunk, de simán el tudjuk képzelni, hogy a miskolci CineFesten vetítik majd ezeket a filmeket, a Kockázatos túra is ott debütált annak idején.