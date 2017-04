Nézze meg magyar szinkronnal a Star Wars 8 előzetesét!

Végre magyarul is meghallgathatja, milyen tanácsokkal látja el Luke Skywalker az őt felkereső Reyt. A lenti videóra kattintva megnézheti a Star Wars: Az utolsó jedik első előzetesének szinkronos változatát, amiben már most többet szerepel Luke, mint az egész hetedik epizódban.

A trailer azt erősíti meg, amit már eddig is sejteni lehetetett: a nyolcadik epizódban Luke átveszi Yoda szerepét, és Rey-t fogja az Erő helyes használatára tanítani. Az is biztosnak tűnik, hogy a fiatal lány kiképzése mellett látványos csatajelenetekben is bővelkedni fog a film, lázadó repülőgépek közelítenek a távolban felsejlő lépegetők irányába, egy másik képsoron pedig az ellenséges tűzben lavírozó Millennium Falcont lehet látni.

A kedvcsináló a végére tartogatja a legerősebb pillanatot: Luke annak a meggyőződésének ad hangot, hogy a Jedi Rendnek véget kell vetni. Ez a vallomás azonban felvet egy fontos kérdést, ha Luke-nak elege van a jedikből, akkor pontosan mire tanítja Rey-t? Hogy ő már tényleg az utolsó jedi legyen?

A Star Wars-filmfolyam folytatását december 14-től lehet majd megnézni a magyar mozikban.