Eszetlenül jó lett a Kingsman 2 első előzetese

A Kingsman: A titkos szolgálat három éve egy új szuperkémet helyezett fel a filmes térképre, Tökit (Taron Egerton), aki a durva humorával és erőszakosságával tűnt ki a mezőnyből. A folytatásban tovább épül a Kingsman-univerzum: miután a londoni bázis elpusztult, Töki és életben maradt társa, Merlin (Mark Strong) Amerikába látogatnak, és felveszik a kapcsolatot tengerentúli kollégáikkal.

A Kingsman: Az Aranykör első, remekül sikerült, energikus előzetese lényegében a régi karaktereket húzza elő megint, illetve bemutatja az új szereplőket. Amíg a Kingsman ügynökei tipikus brit úriembereknek tűnnek, addig a Statesman emberei a lehető legamerikaibb módon néznek ki: Channing Tatum úgy öltözködik, mintha egy rodeobajnok lenne, és ha igazán nagy baj van, akkor egy ostort kezd csattogtatni. A Statesman vezetőjét Jeff Bridges játssza, illetve Halle Berry is egy amerikai ügynököt formál meg.

A klasszikus James Bond-filmekből a Kingsman: Az Aranykör is bőven merít: több helyszín is egyértelműen a leghíresebb elődre utal vissza. Az őfelsége titkosszolgálatában például ugyanígy egy havas hegy csúcsán volt a főgonosz bázisa, és a sífelvonós akció is a régi időket idézi. A legnagyobb meglepetést a végére tartogatja az előzetes, ahogy az sejthető volt, Colin Firth karaktere él és vírul, akcióőt keményebb fából faragták annál, mint hogy egy fejlövés taccsra tegye.

Biztos vagyok benne, hogy Az Aranykör még számos meglepetést fog tartogatni, a trailerben például csak egy másodpercre tűnik fel az új főgonosz, akit Julianne Moore alakít. Matthew Vaughn rendező akcióvígjátékát szeptember 22-től vetítik Amerikában, a magyar premier dátuma még nem ismert.