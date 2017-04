Ha nyugodt a malac álma, finomabb a húsa

Az idei cannes-i fesztivál egyik legjobban várt filmje az Okja című ökothriller, amelyben egy dél-koreai kislány próbál védelmezni egy óriási malacszerű teremtményt. A halál jele és a Snowpiercer alkotójának, Bong Joon-honak a legújabb filmje ellenáll a beskatulyázásnak, az eddigi információk alapján road-movie-nak és szatírának is lehetne nevezni, amely a globalizáció és a génmódosítás veszélyeire hívja fel a figyelmet nagyon is egyedi módon.

Az Okjá-t most egy fiktív reklámmal népszerűsítik, amelyben a mindig nagyszerű Tilda Swinton a Mirando nevű cég vezérigazgatójaként azt bizonygatja, hogy az ő cége által forgalomba hozott húsokat egyék, mert az ő malacaik szépeket álmodnak. Bizarr élmény végignézni, és még bizarrabb érzés belegondolni, hogy ez a videó nagyon is hasonlít a valódi reklámokra, csak egy kicsit túlozza el a stílusukat és a sulykolt üzenetüket a szatíra kedvéért.

Érdemes felkeresni a reklám által ajánlott honlapot, a superpigproject.com-ot, további részleteket árulnak el ott az Okja történetéből. Lucy Mirando cége egy „szupermalac”-ot tenyésztett ki, amely állításuk szerint megoldás lehet a Föld élelmezési problémáira, és „még átkozottul finom is”. Ennek az új fajnak az egyik legelső képviselője egy dél-koreai farmon cseperedett fel, és ott barátkozott össze vele a már említett kislány. Eléggé egyenetlen küzdelem lesz ez állatbarát kiskamasz és a manipulatív vezérigazgató között.

Az Okjá-ban Jake Gyllenhaal és Lily Collins is szerepet kapott, a filmet a május 17-én mutatják be, és többek között Will Smith és az Ifjúság rendezője, Paolo Sorrentino fog arról dönteni, hogy érdemel-e díjat. Magyar premieről nincs tudomásunk, és nincsenek nagy reményeink, mivel a Netflix forgalmazza az Okjá-t, illetve a dél-koreai rendezőnek – hiába fűződik legalább két mestermű a nevéhez – eddig egyetlen filmjét sem mutatták be.