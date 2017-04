A 2006-os Fekete könyv után tíz évig nem csinált filmet Paul Verhoeven, aztán az Elle című thrillerrel állt ellő, és mi nem győztünk ámuldozni, milyen sok polgárpukkasztás és gonosz humor szorult a filmbe. Szerencsére nem kell megint tíz évet várni a következő Verhoeven-opuszra, a héten jelentették be, hogy legközelebb egy 17. században élt, leszbikus apácáról forgat filmet Blessed Virgin címmel.

Ez egy teljesen logikus választás Verhoeventől, abból kiindulva, hogy karrierjét végigkísérte a botrány és a maró társadalomkritika (Robotzsaru, Csillagközi invázió), és az erotikától sem riadt vissza (Elemi ösztön, Showgirls). A filmhez kiadtak egy moziplakátot, amiből rögtön látható, hogy most sem fogja visszafogni magát a 79 éves rendező.

A Blessed Virgin egy apácáról fog szólni, akinek zavarba ejtő vallási és szexuális látomásai vannak. Egy társat rendelnek hozzá, hogy segítsen neki, de ez nem a várt módon valósul meg, és a két nőnek egyre szorosabbá fűződik a kapcsolata. A nővér esetét az Egyház is kivizsgálta: arra jutottak, hogy a nő hazudott arról, hogy a vízióin keresztül kapcsolatba lépett Jézussal, és bizonyítékokat mutattak be arról, hogy leszbikus viszonyt folytatott.

Benedetta Carlini nővér történetéből Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy címmel írt könyvet Judith C. Brown, ezt a regényt fogja feldolgozni Verhoeven, és ismerve a merészségét, legalább olyan nagy vihart kavaró filmet várunk, mint amilyen a vallási tébolyt provokatív módon ábrázoló Ördögök volt 1971-ben.

Benedetta nővért a 39 éves Virginie Efira belga színésznő játssza el. Névről kevés embernek ugorhat be, ki is ő, de már az Elle-ben is eljátszott egy fontos szerepet, ő volt Isabelle Huppert hívő katolikus szomszédja.

Verhoevennel több színésznő is rendkívüli kapcsolatot ápolt az idők folyamán: az Elemi ösztön-nek köszönhetően lett sztár Sharon Stone-ból, a mai napig a Fekete könyv a Trónok harcá-ból ismert Carice van Houten legjobb filmje, és Verhoeven kellett ahhoz is, hogy Isabelle Huppert-t végre az érdemeihez méltóan ismerje el a világ - gondolok itt, a Golden Globe-díjra és az Oscar-jelölésre. Alighanem Efirából is egy fantasztikus alakítást fog előcsalni.

Tévés műsorvezetőként kezdte a pályáját, majd színésznőként is befutott. Több francia nyelvű romantikus vígjátékban is lehetett őt látni a magyar mozikban: eljátszotta az Életem szerelme főszerepét, az összezsugorított Jean Dujardinnal került intim viszonyba az Életem NAGY szerelmé-ben, a Felcsípve című filmben pedig egy nála húsz évvel fiatalabb egyetemista fiú bolondul belé.

A fenti részlet a Felcsípvé-ből származik, és nagyon úgy néz ki, hogy Efira az egész huszonéves korosztályt képes elbűvölni a vadító fellépésével. A filmben amúgy egy divatmagazin törtető szerkesztőjét játssza el, akinek minden álma az, hogy az újság főszerkesztője legyen. A fiatal srácot is csak kihasználja, hogy egy hamis és céljainak megfelelő kép terjedjen el róla a munkahelyén, de aztán persze valódi érzelmek ébrednek benne az egyetemista fiú iránt.

A Blessed Virgin-t még nem kezdték el forgatni, a filmtervet a májusi cannes-i fesztiválon fogják bemutatni az érdeklődő filmes cégeknek.