Aki kimegy éjszaka, azzal valami rettenetes történik

Kiadtak egy rendkívül feszült és magával ragadó előzetest az It Comes At Night című horrorhoz, és máris azt találgatja a világ filmkedvelő része, hogy nyomába érhet-e az elmúlt pár év legjobb zsánerdarabjainak, a Valami követ-nek vagy a Vaksötét-nek. A kedvcsináló alapján nyugodtan az egekig tolhatjuk fel a várakozásainkat.

Az It Comes At Night világában valami borzasztó dolog történt az emberiséggel, és Joel Edgerton mindent megtesz, hogy biztonságban tudja a családját ettől a közelebbről meg nem nevezett veszélytől. A puskával és gázmaszkkal közlekedő férfi egy másik családot is befogad az erdei házba, és pár fontos szabály követésére kötelezi őket. A piros ajtónak állandóan zárva kell lennie, illetve senki nem mehet ki éjszaka.

Ahogy azt kell, az előzetes sokkal több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. Mi az a trutyi, ami csókolózás közben az új Mad Max-filmből ismert Riley Keough szájából kifolyik? Ez lenne az a fertőzés, ami elől menekülnek a film szereplői? Mi miatt fordul egymás ellen a két családfő, Edgerton és Christopher Abbott? Ki nyitotta ki a piros ajtót? Edgerton karaktere megőrült, vagy tényleg egy valós veszélyforrás ellen küzd?

Fantasztikus trailer a maga nemében, hiszen a felkínált rejtélyekkel két perc alatt rabul ejtett minket, és alig várjuk, hogy az egész filmet láthassuk. Az It Comes at Night június 9-től lesz látható az amerikai mozikban, magyar premierről nincs információnk, de bizakodásra ad okot, hogy a nagy tengerentúli sikeren felbuzdulva a Tűnj el-t is bemutatták nálunk.