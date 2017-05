Dúl a szerelem A szürke ötven árnyalata 3 új előzetesében

Kijött az első teaser előzetes A szabadság ötven árnyalatá-hoz, amely valójában a második rész végén levetített ízelítő kibővített változata, és amely arról szól, mekkora gazdagságban is él Grey és és újdonsült felesége, Anastasia.

A lánynak még szoknia kell, hogy a friggyel bekerült a milliárdosok klubjába. „Ez a tiéd?” – kérdezi egy megdöbbent kamaszlány hangján, amikor meglátja a férje magánrepülőjét. „Nem, ez a miénk” – utal Christian a házassággal együtt járó vagyonközösségre.

A nászút innentől kezdve a romantikus képeslaphelyszínek kipipálásáról szól, így természetesen az Eiffel-torony előtt is feltűnik a pár. Szexre ne számítson senki, illetve drámából sem mutatnak semmit a 35 másodperces kedvcsinálóban, de biztosan lesznek újabb akadályok, amelyekkel Christiannek és Anastasiának meg kell majd küzdenie a befejező részben.

A szürke ötven árnyalata két éve óriási siker volt Magyarországon, 375 905-en ültek be rá, az idén februárban bemutatott A sötét ötven árnyalatá-ra már százezerrel kevesebben voltak kíváncsiak, 262 766 embert tudott bevonzani a moziba. Ha folytatódik a csökkenő tendencia, akkor A szabadság ötven árnyalata lesz a trilógia legkevesebb nézőt gyűjtő része. Amerikában is visszaesett a második rész nézettsége az elsőhöz képest, míg A szürke ötven árnyalata 166 millió dollárt termelt, addig a folytatásnak be kellett érnie 114 millióval.

A szabadság ötven árnyalatá-t 2018. február 9-én mutatják be a mozik.