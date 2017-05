Matthew McConaughey az ördögnél is gonoszabb A Setét Torony előzetesében

A következő néhány hónapban izgalmas érzés lesz Stephen King-rajongónak lenni, hiszen rövid idő alatt az író két népszerű művének a feldolgozása is megérkezik a mozikba. Az Az című horror előzetese megjelenésekor rekordszámú emberre hozta rá a frászt egy nap alatt, most pedig A Setét Torony című fantasyba is beleleshetünk végre.

A Jó és a Gonosz harcáról szóló regényfolyam vastagon merített a westernfilmekből, és ez az adaptáción is meglátszik. Az Idris Elba által megformált, a regényekben Roland Vitéznek, az előzetesben a The Gunslingernek, azaz pisztolyhősnek nevezett férfi úgy néz ki, és úgy viselkedik, mint aki a Vadnyugaton nevelkedett. Ő A setét torony kezdetben vonakodó főhőse, akinek a saját világa már elpusztult, de egy gyerek közbenjárására eljön a Földre és felveszi a harcot ősi ellensége, a feketébe öltözött férfi (Matthew McConaughey) ellen.

McConaughey egy alakját változtatni képes varázslót játszik, aki Roland szerint az ördögnél is rosszabb, és most éppen a mi bolygónkat készül elpusztítani. A küzdelem egyenlőtlennek tűnik – ugyan mit tehet egy pisztolyhős egy varázsló ellen? – de az utolsó, szenzációs jelenetsor azért megmutatja, hogy Roland is képes emberfeletti dolgokra. „Nem a pisztolyommal, hanem a szívemmel gyilkolok” – árulja el magáról Roland.

King miatt már eleve megkülönböztetett figyelem jár A Setét Torony-nak, és most az előzetes is megerősített minket abban, hogy Elba és McConaughey küzdelmének ott a helye a nyár legjobban várt filmjei között. A Setét Torony augusztus 3-től lesz látható a magyar mozikban. A filmhez két karakterplakátot is kiadtak.