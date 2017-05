Neheztel rá a családja, mert egy fehér nővel jár

A The Big Sick a romantikus vígjátékok egy nagyon ritka képviselője kíván lenni az előzetese alapján. Ez a film nem csupán vicces és szívszorító lesz, hanem még intelligensnek és életszerűnek is tűnik. Pár perce értesültem a film létezéséről, de máris nagyon várom, hiszen szuper lenne úgy nevetni és izgulni, hogy közben azt érezzük, hogy nagyon is valódi szituációk követik egymást a vásznon.

A film forgatókönyvét a Szilícium-völgy című HBO-sorozatból ismert Kumail Nanjiani standupkomikus és színész, illetve a felesége, Emily V. Gordon írta a saját élményeikre alapozva. Nanjiani nem csupán az írásért felelt, ő játssza el a The Big Sick pakisztáni származású főhősét, aki egy fehér nővel (Zoe Kazan) kezd el járni. A családja azonban azt szeretné, hogy egy pakisztáni nőt vegyen el feleségül, és minden alkalmat megragadnak, hogy egy újabb feleségjelöltet mutassanak be neki.

A The Big Sick az eltérő kultúrából érkező emberek párkapcsolati problémáit mutatja be, és közben még pár remek terroristás poént is bedob (ami nem csoda, tekintve, hogy a produceri székben Judd Apatow ült). A sötétebb bőrszín sajnos elég arra, hogy a beszélgetőpartnernek rögtön a szeptember 11-i támadás jusson az eszébe.

A Sundance fesztiválon ajnározták a kritikusok a filmet, licitháború alakult ki érte, végül az Amazon Studios lett a befutó egy 12 millió dolláros ajánlattal. Az amerikai premiert június 23-ra tűzték ki, remélhetőleg valamilyen módon Magyarországra is el fog jutni a film.