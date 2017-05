Váratlan helyen tör ki az alien az emberi testből

Az eddigi előzetesek alapján az Alien: Covenantben a horror műfaji jegyei legalább annyira hangsúlyosak lesznek, mint a sci-fié. Ezt a képet erősíti a filmhez kiadott legújabb hátborzongató részlet is, amely akár A nyolcadik utas: a Halál legendás vacsorajelenetét is eszünkbe juttathatja. Most is azt nézhetjük meg – vagy legalábbis részleteket belőle –, ahogy egy alien kitörni készül egy borzasztó kínokat átélő emberből.

Amíg az első részben szerencsétlen John Hurtnek a mellkasát szakította át a szörny, addig a Covenant alienje másik kitörési útvonalat választ. Vagy igazából az emberi gazdatest átalakulását látjuk? Bármi is történjék, még úgy is vérfagyasztó nézni, hogy csak pár másodpercet mutatnak meg belőle.

A férfi szenvedését Carmen Ejogo kénytelen végignézni közvetlen közelről. Szegény nő hiába rimánkodik, fertőzésveszély miatt nem engedi ki őt a társa.

Az Alien: Covenant május 18-tól lesz látható a magyar mozikban, csütörtök este azonban már megtartották a film londoni díszbemutatóját. Jelenleg még nem lehet kritikát publikálni róla, az embargónak szombaton lesz vége. Alien-rajongóként alighanem már meg is van az egyik kötelező hétvégi programom: a Covenant-ről megjelent kritikákat fogom olvasgatni.