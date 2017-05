Stephen King gonosz bohóca végre felfedte az arcát

Az idei év legfélelmetesebb előzetesét eddig Stephen King kisvárosi horrorjához, az Az-hoz (It) rakták össze. A közönség is ráharapott, a Halálos iramban 8 rekordját megdöntve minden idők legtöbb kattintását érte el 24 óra alatt: 197 milliónál állt a számláló egy nappal később. A hétvégén kiadott előzetes ismét borzongatóra sikerült, de most már az is szempont volt, hogy egy kicsit jobban megismerjük a gyerekszereplőket, akik a vesztesek klubjának a tagjai, és akik szembe szállnak az alakváltó, démoni teremténnyel.

A mostani ízelítő nagy részét egy nyugtalanító jelenet tölti ki, melyben a gyerekek felfedezőútra indulnak egy csatornába. Ketten már be sem hajlandóak lépni, azt mondva, hogy a sötét víz, amiben lépkednek, tele van ürülékkel és vizelettel. Később azonban egy cipő, majd egy piros lufi sokkal nagyobb gondot okoz nekik.

Leírva eléggé hihetetlennek tűnik, de ez a film még egy szálldosó piros lufival is képes lesz minket megrémíteni. A leglényegesebb pillanat persze az előzetes végén jön el, Pennywise felfedi az arcát, és már most azt érzem, hogy ha kamaszként látná ezt a horrort, akkor rémálmokat okozna. Lehet, hogy még így felnőttként is meg fog történni.

Az Az szeptember 7-től lesz látható a magyar mozikban.