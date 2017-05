Wonder Woman most durvult be csak igazán

A Wonder Woman végső előzetese a film eddigi összes kedvcsinálójánál látványosabbra és grandiózusabbra sikerült. Ahogy az egy első világháború idején játszódó szuperprodukciótól elvárható, több nagyszabású csatajelenet is lesz benne, csak éppen most egy színes öltözetű szuperhős fog rohamozni a két front frontvonal közt húzódó, holdbéli tájjá lőtt senki földjén.

A film színei kifejezetten tetszetősek, Wonder Woman kívülállóságát nem csupán az Európában furcsának ható modora, de a rikító jelmeze is jelzi, ami teljesen elüt az őt körülvevő háborús övezet kifakult, kékes-szürkés árnyalataitól.

A poénos részek is bíztatóak, nekem az a pillanat a kedvencem, amikor a rendkívül elszánt és legalább annyira naiv amazon rögtön a megérkezése után már menne is a háborúba, de Chris Pine türelemre inti. A Wonder Woman előzetesei eddig szinte semmit nem mutattak a főgonoszokból: most végre kapunk pár képsort az arcát félig maszkkal eltakaró Doctor Poisonnal, aki – ahogy azt a neve is mutatja – a mérgek nagy mestere, és úgy tűnik, egy olyan harci gázt fejlesztett ki, ami akár a háború kimenetelét is eldöntheti.

Elena Anaya spanyol színésznő játssza Doctor Poisont, őt itthon legtöbben A szex és Luciá-ból, vagy az Almodóvar-féle Beszélj hozzá-ból és A bőr, amelyben élek-ből ismerhetik (hat éve járt is Magyarországon, akkor készült vele ez az interjúnk). Eddig egyetlen hollywoodi látványfilmben szerepelt, a Van Helsing-ben Drakula egyik menyasszonyát játszotta.

Csupa bizalomgerjesztő dolog látott eddig napvilágot a Wonder Woman-ből, a film június 1-jétől lesz látható a magyar mozikban.