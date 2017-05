Nem hagyják, hogy a vetkőző fiú halála elrontsa a bulijukat

Scarlett Johansson lánybúcsújába kapcsolódhat az be, aki a nyáron jegyet vált majd a Csajok hajnalig (Rough Night) című vígjátékra. Az újabb korhatáros előzetes alapján igencsak megnyomja majd az estét az öt egyetemi barátnő: először megidézik Az emberi százlábú című horrorfilmet, majd kokainnal alapoznak a bulira.

És ez még csak a kezdet: teljesen szétütött állapotban azzal a ténnyel is kezdeniük kellene valamit, hogy a Johansson szórakoztatására hívott vetkőző fiút véletlenül megölik. Mi ilyenkor a teendő? A legtöbb ember rendőrt hívna, ők viszont hajmeresztő ötletekkel állnak elő. „Volt egy ausztrál fickó, aki megsütötte és megette a barátnőjét. Én ezt nem tudom megtenni, mert vegán vagyok, viszont…” – sokkolja a barátnőit Kate McKinnon karaktere.

A Csajok hajnalig a lehető legőrültebb fordulatokat dobja be, hogy hová is fajulhat el egy lánybúcsú, és mindezt azért, hogy másfél órán keresztül folyamatosan nevetésre ingereljen. Nem tűnik egy új műfaji csúcsnak, de a nyári kánikulában az ilyen filmekre is szükség van.

Akinek az ismerős a történet, az bizonyára látta a Ronda ügy-et, amelyben Christian Slaternek kell megoldania egy prostituált eltüntetését, miután a lány meghalt a legénybúcsú közben. A hulla kezeléséről pedig a Hóbortos hétvége című VHS-klasszikus jutott az eszünkbe.

Johansson bevállalós viccekkel teli fekete komédiája június 15-től lesz látható a magyar mozikban.