Adolf Hitler egy dinoszaurusz hátán tér vissza a halálból

Az Iron Sky alternatív jövőképében a második világháború elvesztése után a nácik egy része a Holdra menekült, és ott készült fel a Föld majdani elfoglalására. A sci-fi vígjáték folytatása is egy hasonlóan elszállt történetet fog elmesélni, ezúttal a bolygónk mélyére szállnak le a film főhősei, és még a holdbéli nácik világuralmi terveinél is nagyobb összeesküvésre lelnek ott.

Az Iron Sky: The Coming Race előzetese egy nagy meglepetésnek ágyaz meg, a kedvcsináló végén nem más, mint a hüllőképű Adolf Hitler lovagol be egy T-Rex hátán. Ez a megdöbbentő képsor már önmagában elég ahhoz, hogy a trash filmek rajongói kedvet kapjanak a második részhez.

A föld mélyén egy hüllőszerű fajjal, a vrilekkel találkoznak majd az emberi szereplők, és kiderül, hogy ezek a lények már régóta azért küzdenek, hogy megsemmisítsék az emberiséget. Nem elég, hogy Hitler életben van, még az is kiderül róla, hogy ő valójában egy embernek álcázott vril. A führert Udo Kier alakítja, aki az első részben is szerepelt, sőt ott meg is halt, de úgy tűnik, ez senkit nem zavar.

A második rész 15 millió dolláros költségvetését közösségi finanszírozással, az Indiegogo oldalán szedték össze. Az Iron Sky: The Coming Race-t a tervek szerint 2018. február 14-én mutatják be.