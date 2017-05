Szent Johanna apácáktól tanult headbangelni

A Jeannette: The Childhood of Joan Of Arc több szempontból is szokatlan módon dolgozza fel Szent Johanna életét, nem az általa vezetett harcra koncentrál az angolok ellen, nem a mártírhaláláig tart a film, hanem a francia nemzeti hős gyerekorára koncentrál. És ez még nem minden, a kislány ráébredését arra, hogy ő nagy dolgokra hívatott egy musical keretei között meséli el Bruno Dumont rendező.

Jeanne d’Arc még csak nyolc éves, amikor a film felveszi a fonalat. A bárányokat őrzi, ami akkortájt egy teljesen megszokott dolognak számíthatott, de az már jóval kevésbé, hogy kislány létére kis túlzással politikai programot hirdet, és a közelben élő apácákhoz fordul tanácsért.

Az előzetes alapján az éneklős részek a lány hivatástudatának megerősödésével párhuzamosan jelennek meg a filmben. Már az apácák is táncot lejtenek, de később Jeannette dalban mondja el, milyen szentek jelentek meg előtte, és még a haját is úgy rázza, mintha egy metálkoncerten lenne. Rendkívül furcsa, de ezzel együtt bájos és energikus filmnek tűnik, amely ügyesen társítja össze a zenét a vallási meggyőződéssel.

A dalokat amúgy Igorr, polgári nevén Gautier Serre szerezte, akinek a zenei stílusát így jellemezte a The Wierdest Band of the World nevű oldal: „a breakcore, a death metal és a klaszikus barokk zene keveréke”. Ha esetleg nem tudja ezt elképzelni, akkor katintson a lenti videóra, és meghallgathatja Igorr Hallelujah című albumát. Ha emberek közt, hangszórón keresztül kezdi el hallgatni, tuti, hogy sok meglepettséget és tanácstalanságot tükröző szempár fog önre szegeződni.

A Jeannette: The Childhood of Joan Of Arc-ot a május 17-én kezdődő cannes-i fesztivál Rendezők Kéthete nevű szekciójában fog debütálni. Aki sürgősen dalra fakadó Jeanne D’Arc-ot akar látni, annak Mundruczó Kornél Johanna című operafilmjét ajánljuk.