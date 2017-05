Ezt a vérfagyasztó sikolyt nehéz lesz kitörölni a fejünkből

Az idei év eddig elkényeztette a horror-rajongókat: a nagy siker miatt a magyar mozik is bemutatták a Tűnj el-t, a Titanicon vetítették a Nyers című kannibál-felnövéstörténetet, az It Comes at Night akár egy újabb remekmű is lehet az előzetese alapján, és most a Hounds of Love lassított felvételekkel és fájdalommal teli ízelítője láttán is felkaptuk a fejünket. Nem lesz könnyű az előzetes utolsó, elnyújtott sikolyát kitörölni a fejünkből.

Ben Young debütáló nagyjátékfilmje egy ausztrál tinédzserről szól, akit egy sorozatgyilkospár rabol el, majd tart fogva egy szobában. A lány úgy próbál élve megmenekülni, hogy a lelkileg nyilvánvalóan sérült férjet és a feleséget egymás ellen hangolja. Az elrabolt kamasz megformálásáért a legjobb színésznő díjával tüntették ki Ashleigh Cummingst a tavaly velencei filmfesztivál Venice Days nevű szekciójában.

Úgy tűnik, hogy ez a horror nem csupán a kamasz főszereplőjét, hanem a nézőket is kemény lelki megpróbáltatásokban részesíti. A Hounds of Love-ról a már megjelent, pozitív hangvételű kritikák is azt állítják, hogy sok durvaságra kell felkészülnie a nézőknek.

Ez a film nem lesz mindenki ínyére, de a műfaj kedvelőinek az It Comes at Night mellett erre a horrorra is érdemes lesz odafigyelniük. A Hounds of Love-ot május 12-től vetítik Amerikában, magyar bemutatóról nincsen tudomásunk.