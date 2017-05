Ha ez sem menti meg a házasságot, akkor semmi

A Band Aid című vígjáték állandóan veszekedő házaspárja eredeti módját találja meg a terápiának, dalban mondják el egymásnak, mi is idegesíti őket a másikban. A kellemes hangulatú, merész poénokkal meghintett előzetes alapján ez a kapcsolat már tényleg a szétesés szélén van: a férj (Adam Pally) azzal bosszantja a feleségét (Zoe Lister-Jones), hogy ő már ott tart, hogy a szex és a pizza okozta öröm felcserélhető számára.

A helyzet siralmas, de aztán a gerjedő gitárhang segítségével kiordítják magukból a sérelmeiket, és az előzetes második felében már mosolyogni is látjuk őket. A Band Aid egy szokványos problémára ad merőben szokatlan és filmbe illő megoldást. A legszebb az egészben az, hogy van benne logika: a rock zenével járó keresetlen őszinteség jól jöhet a feszültség levezetesében, az alkotás közös folyamata pedig összehozhatja az embereket.

A filmet a női főszerepet alakító Zoe Lister-Jones rendezte és írta, őt legtöbben az CBS csatornán futó Családom, darabokban című tévésorozatból ismerhetik. Fred Armisen is fontos szerepet kapott, ő a házaspár szomszédja, aki beugrik dobosnak a zenekarukba.

A Band Aid remek kritikákat kapott a Sundance fesztiválon, és most már azt is lehet tudni, hogy június 2-án kerül az amerikai mozikba, egy héttel később pedig már a streaming szolgáltatók kínálatában is megtalálhatjuk.