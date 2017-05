A Karib-tenger kalózai 5 premier előtt kikerülhet a netre

Hackerek lopták el a bemutatás előtt álló A karib-tenger kalózai ötödik részét, és amennyiben a Disney nem fizet váltságdíjat, azzal fenyegetőznek, hogy kirakják az internetre a filmet – olvasható a Deadline cikkében.

A kért összegről annyit lehet tudni, hogy „hatalmas”, és hogy bitcoinban kérik a kalózok, vagyis egy digitális fizetőeszközben, amelynek nagyon nehéz követni az útját. Az ügyben az FBI nyomoz, és a Disney nem fog fizetni.

A The Hollywood Reporter úgy tudja, hogy a hackerek részleteiben töltik majd fel a filmet, amennyiben nem fizetik ki nekik a váltságdíjat. Először egy ötperces részt hoznak nyilvánosságra, majd ezt húsz perces részletek követik. Mindezt a Disney vezérigazgatója, Bob Iger mondta el.

Ugyanez történt a Netflix Orange is the New Black című tévésorozatának az ötödik évadával. A hackerek váltságdíjat követeltek, a stúdió nem fizetett, a kalózok bosszúból felrakták az internetre az új évad első tíz részét hetekkel a június 9-i premier előtt. A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja május 25-től lesz látható a magyar mozikban.