Mihalik Enikő olyat látott, hogy a szava is elakadt

Csütörtökön vetítik le először Cannes-ban Mundruczó Kornél legújabb filmjét, a versenyprogramba meghívást kapott Jupiter holdjá-t, amelyhez most egy nagy adrenalinlökettel felérő, a nézőt pillanatok alatt berántó előzetest adtak ki. A kedvcsináló alapján egy misztikus akciófilmmel száll versenybe a fesztivál fődíjáért a Fehér isten alkotója, aki Rév Marcell operatőrrel gyönyörű képek egész sorát rögzítette legújabb munkájukhoz.

Az előzetest a The Hollywood Riporter nevű filmes szaklap kapta meg kizárólagos közlésre, és erre a linkre kattintva nézheti meg.

A Jupiter holdja egy menekült srácról szól, akit eltalál egy golyó a magyar határon, és természetfeletti képességre tesz szert a sebesülés miatt. Képes lesz lebegni. A 17 éves fiút, Arielt játszó Jéger Zsombor többek közt a magyar szupermodellt, a bikiniben feltűnő Mihalik Enikőt is lenyűgözi azzal, hogy elemelkedik a földtől. Mihaliknak mintha még a szava is elakadna, és velünk is ez történt az előzetes láttán. Mundruczó többek között arra keresi a választ a filmjében, hogy mire elég egy csoda a mai világban.

Aki az elmúlt pár évben követte a híreket, az több ismerős képsorral is találkozni fog az előzetesben: kaotikus snittekben rohannak fejvesztve a menekültek, kicsivel később egy táborban zsúfolódnak össze, majd Ariel a Keleti pályaudvarnál felvert sátorrengetegben keres valakit. Mundruczó merészet húzott, műfaji köntöst ráadva készített filmet egy végletekig átpolitizált kérdésről.

Azt kéri, hogy lépjünk túl a bántó leegyszerűsítéseken, legyünk empatikusak a főszereplővel, és próbáljunk meg belehelyezkedni a helyzetébe. Stern, a menekülttábor orvosa (Merab Ninidze) először a meggazdagodás esélyét látja Arielben, de aztán felismerve saját önzőségét, orvosi esküjéhez híven megpróbál segíteni rajta.

A filmben Cserhalmi György is feltűnik, és ballonkabátot viselve azon dolgozik, hogy elkapja Arielt. Rajta kívül Haumann Péter, valamint a Liza, a rókatündér két főszereplője, Balsai Móni és Bede-Fazekas Szabolcs is fel fog bukkanni a menekültdrámában.

A Filmalap 700 millió forintos támogatásával készült Jupiter holdjá-ról csütörtök este olvashat majd kritikát az Origo Filmklubon, a fesztivál fődíjáért többek között Michael Haneke új filmjével, a szintén a menekültválságról szóló Happy End-del is meg kell majd küzdenie.