Emma Stone egy teniszütővel száll harcba a női nemért

Emma Stone Oscart nyert a Kaliforniai álom nagy terveket szövögető színésznőjének az eljátszásáért, következő filmjében pedig egy hasonlóan izgalmas szerepben fog feltűnni: Billie Jean King-t, korának legsikeresebb női teniszezőjétt formálja meg, aki 1973-ban egy nagy publicitást kapott, a tévé által is közvetített meccsen állt ki Bobby Riggs ellen. A mérkőzést a nemek csatájaként harangozták be, és King ezzel a tettével sokat tett a női egyenjogúság ügyének az előremozdításáért.

A férfi teniszjátékost Steve Carell játsza el, aki lubickol a kamerának élő, szexista viccekkel feltűnést keltő Riggs szerepében. „Ne értsenek félre, imádom a nőket! A hálószobában és a konyhában” – ereszt el egy bunkó viccet a meccset felvezető sajtótájékoztatón. Stone karaktere ezzel szemben sokkal visszahúzódóbb és érzékenyebb, ő a pályán próbál meg elégtételt venni.

A Battle of Sexes-nek nem csupán a története és a szereposztása, hanem a rendezőpárosa reményt keltő: Jonathan Dayton és Valerie Faris jegyezte az elmúlt évtized egyik legnagyobb sikert aratott függetlenfilmjét, a sokak szívét megmelengető A család kicsi kincsé-t. Legújabb alkotásukat szeptember 22-én mutatják be az amerikai mozik, és akár még az Oscar-gáláig is eljuthat. Magyar premierről eddig nem kaptunk információt.