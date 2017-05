Az Oscar-díjas színésznő arra hajt, hogy megszakadjon a szívünk

Brie Larson az amerikai függetlenfilmek üdvöskéje volt, A szoba főszerepe után viszont a Kong: Koponya-sziget-ben tűnt fel, a Free Fire-ben akciózott, és a Marvel-univerzumhoz is elszegődött, ő fogja megformálni Captain Marvel-t. Szerencsére a múltjához sem lett hűtlen a színésznő, legközelebb az előzetese alapján szívszaggatónak tűnő, The Glass Castle című drámában láthatjuk majd.

Erre a filmre már csak azért is érdemes odafigyelni, mert Larson ismét az Átmeneti állomás rendezőjével dolgozott együtt. Ebben a kiváló drámában egy gyermekotthon egyik munkatársát játszotta el, és ez az alakítás hozta el számára az áttörést.

A The Glass Castle-ben is meg van a lehetőség egy árnyalt és megindító alakításra: Larson egy nagy érzelmi viharba került nőt alakít. Jeannette évekkel ezelőtt maga mögött hagyta a kötöttségektől ódzkodó, egy helyen megállapodni képtelen családját, New York-ba költözött és egy sokkal megszokottabb és kiszámíthatóbb életre rendezkedett be. Feltűnik viszont az anyja (Naomi Watts), aki azt szeretné, hogy ismét jöjjön össze a család.

A több idősíkban játszódó filmben a karizmatikus, ugyanakkor alkoholproblémákkal küzdő apát Woody Harrelson alakítja, aki meggyőzően érvel amellett, hogy az élet a legjobb tanítómester, és nem kell iskolába íratni a gyerekeket. A család vándorló életmódja magával ragadja az embert, de a hátulütőit sem hallgatja el a film. A The Glass Castle Jeannette Wallis azonos című regénye alapján készült, amelyben a saját nonkomformista családja történetét írta meg.

A drámát augusztus 11-én mutatják be az amerikai mozik.